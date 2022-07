Maląg: Silna polityka prorodzinna musi być utrzymana

W tym trudnym czasie silna polityka prorodzinna musi być utrzymana – powiedziała w piątek minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Działania polityki prorodzinnej będą nadal długofalowe i kompleksowe, aby budować silną Polskę opartą na silnej rodzinie – zaznaczyła.

W piątek mister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg uczestniczyła w zakończeniu roku w żłobku "Królewski Raj Malucha" w Chęcinach (Świętokrzyskie), który powstał dzięki dofinansowaniu z programu "Maluch plus".

"Uśmiech tych naszych pociech tak naprawdę pokazuje, co w życiu jest najważniejsze. Właśnie dla tych dzieci, aby mogły rosnąć w szczęśliwym kraju, aby mogły się rozwijać, naszym obowiązkiem jako państwa jest wspieranie polityki prorodzinnej" - mówiła minister Maląg.

"To nie są tylko słowa, ale konkretne czyny" - podkreśliła, zwracając uwagę, że chęciński żłobek powstał dzięki wsparciu z rządowego programu "Maluch plus". "Na przestrzeni lat ten program ewaluował, rozwijał się i tak będzie nadal" - zaznaczyła.

Przypominała, że rząd zdecydował o zwiększeniu finansowania programu "Maluch plus" - do 1,5 mld zł rocznie. Do tej pory było to 450 mln zł rocznie. W tej kwocie ma zawierać się m.in. wyższe dofinansowanie miejsca w żłobku.

Zaznaczyła, że polityka prorodzinna jest rozwijana wielotorowo. Przypomniała, że na świadczenie 500 plus od 2016 r. przeznaczono 200 mld zł, a każdego miesiąca wsparciem jest objętych 6,5 mln dzieci. Rodziny mogą również korzystać z pomocy w ramach programu "Dobry start", zakładającego 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

"Kolejny nabór do programu już trwa. Wnioski złożyło 1,8 mln rodziców" - powiedziała minister.

Wskazywała, że rodzice mogą się także ubiegać o rodzinny kapitał opiekuńczy, który wynosi w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko.

"To właśnie są te systemowe, kompleksowe działania, które rząd podejmuje. Pomimo trudnego czasu, który jest związany z różnymi czynnikami zewnętrznymi - pandemią COVID-19 i wojną na Ukrainie - nie ma zamiaru, aby te świadczenia były organiczne. Wsparcie dla rodzin, dla budowania silnej polityki prorodzinnej, musi być utrzymane" - podkreśliła.

Minister podziękowała samorządowcom, którzy starają się o fundusze rządowe, dzięki którym mogą powstawać nowe miejsca do opieki nad dziećmi.

"Żyjemy w bardzo trudnym czasie. Od 2020 r. sytuacja jest nadzwyczajna i wyjątkowa. Chyba nikt z nas nie myślał, że po pandemii może przyjść jeszcze gorsza tragedia - wojna w Ukrainie. Dlatego zapewniamy, że działania polityki prorodzinnej będą nadal długofalowe i kompleksowe, aby budować silną Polskę opartą na silnej rodzinie" - dodała.

Burmistrz Chęcin Robert Jaworski poinformował, że oddanym do użytku w 2019 r. przedszkolu i żłobku samorządowym opiekę znajduje około 220 dzieci. Koszt inwestycji wyniósł ponad 13 mln zł. Gmina Chęciny na realizację projektu otrzymała dofinansowanie z kilku źródeł, w tym z trzech projektów unijnych i ministerialnego programu "Maluch plus".