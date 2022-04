Maląg: stopa bezrobocia w marcu wyniosła 5,4 proc., czyli o 0,1 mniej niż w lutym

W marcu odnotowano spadek stopy bezrobocia; ze wstępnych danych wynika, że wyniosła ona 5,4 proc. – przekazała we wtorek minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. To 0,1 punktu procentowego mniej niż w lutym.

"Rynek pracy w Polsce jest stabilny. Do tej pory mieliśmy stopę bezrobocia 5,5 proc. Dzisiaj z danych naszego ministerstwa (…) to jest 5,4 proc. To oznacza, że o 0,1 stopa bezrobocia spadła, pomimo tego, że część obywateli Ukrainy zarejestrowała się jako osoby poszukujące pracy i bezrobotne, aby skorzystać z różnych form aktywizacji" - powiedziała szefowa MRiPS w Polsat News.

"Również, kiedy patrzymy na dane Eurostatu, Polska jest nadal drugim państwem z najniższym bezrobociem" - dodała.

Stopa bezrobocia liczona według przyjętej przez Eurostat metodologii w lutym br. wyniosła 3 proc., a Polska znalazła się na drugim miejscu w Unii Europejskiej i znacznie poniżej unijnej średniej (6,2 proc.).