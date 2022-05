Strategia Demograficzna jest prawie ukończona, za moment będzie przedstawiona

Strategia Demograficzna jest na ukończeniu, za moment pełnomocnik rządu ds. polityki demograficznej, minister Barbara Socha przedstawi na Radzie Ministrów wypracowany dokument - zapowiedziała we wtorek minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Szefowa MRiPS na wtorkowej konferencji prasowej po posiedzeniu rządu powiedziała, że jeżeli chodzi o demografię, a więc m.in. starzejące się społeczeństwo, to resort cały czas pracuje nad rozwiązaniami dotyczącymi tych kwestii.

"Wdrażamy rozwiązania bezpośrednio wspierające rodziny, aby mogły podejmować decyzje o tym, że wchodzą w związek małżeński, rodzą się kolejne dzieci. Cały nasz program - poprzez programy Rodzina 500 Plus, Dobry Start, świadczenie matczyne, czy rozszerzenie programu Maluch Plus. W tym roku wprowadzono kolejne programy jak Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, czyli dodatkowe wsparcie dla rodziców, którzy wychowują dzieci od pierwszego do trzeciego roku życia, aby mamy mogły podejmować decyzję o tym, czy wracają do pracy, czy pozostają w domu" - powiedziała minister.

Podkreśliła, że "na ukończeniu" jest Strategia Demograficzna. "Ta Strategia przede wszystkim pokazuje i wyznacza konkretne kierunki. Dzisiaj tym konkretnym kierunkiem jest też wprowadzenie zmian m.in. w Kodeksie pracy, możliwość łączenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym. My już dzisiaj na stałe wprowadziliśmy, Rada Ministrów wprowadziła pracę zdalną. Będziemy wprowadzać kolejne rozwiązania, dyrektywy rodzicielskie, które przede wszystkim wesprą rodziców" - dodała.

"Nasze działania są kompleksowe, systemowe i zależy nam na tym, by sytuacja rodzin była jak najlepsza. Budujemy silne państwo oparte na silnej rodzinie" - akcentowała szefowa MRiPS.