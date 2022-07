Maląg: świadczenia społeczne to inwestycja w rodzinę

Świadczenia społeczne to inwestycja w rodzinę – i tą z małymi dziećmi, i w seniorów. Staramy się wprowadzać kolejne świadczenia adekwatnie do potrzeb – powiedziała w piątek Pap.pl minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Szefowa MRiPS Marlena Maląg pytana była w Studiu PAP o to, czy jest szansa na waloryzację świadczenia 500 plus.

"Świadczenie społeczne to inwestycja w rodzinę - i z małymi dziećmi, i w seniorów, w zależności, o której grupie mówimy" - zauważyła. Dodała, że świadczenie 500 plus ewoluowało. "Musimy sobie przypomnieć, że na początku było kryterium dochodowe, następnie to kryterium zostało zniesione" - powiedziała.

Zwróciła uwagę, że system świadczeń w Polsce ewoluuje również przez dodawanie kolejnych, nowych świadczeń.

"W tym roku dołożyliśmy nowe świadczenie Rodzinny Kapitał Opiekuńczy dla wzmocnienia opieki nad dziećmi do lat trzech, by dać możliwość łączenia pracy z życiem rodzinnym. To jest 12 tys. zł na dwa lata dla rodziców, którzy mają drugie, kolejne dziecko. Dofinansowanie do opieki żłobkowej to kolejne wsparcie. Gdybyśmy przeliczyli jak to będzie realnie, to (...) rodzic od urodzenia dziecka do 18. roku życia otrzymuje takiej inwestycji od państwa z programu +Rodzina 500 plus+ i z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego 120 tys. zł. W 2015 r. takich świadczeń po prostu nie było, nie było wsparcia" - powiedziała Maląg.

"Staramy się wprowadzać kolejne świadczenia adekwatnie do potrzeb młodych ludzi. Przygotowując Strategię Demograficzną staraliśmy się przede wszystkim zwracać uwagę na potrzeby - co jest potrzebne młodym ludziom, aby zakładać rodziny" - podkreśliła.

Zwróciła też uwagę, że zasadniczą rolą programu 500 plus była "zmiana sytuacji rodziny, inwestycja w nią tak, aby rodziców było stać na wykształcenie swoich dzieci, inwestowanie w ich przyszłość".