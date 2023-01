Maląg: to nieprawda, jakoby za rządów PO-PSL emerytury wzrastały szybciej

To nieprawda, jakoby za rządów PO-PSL emerytury wzrastały szybciej. W czasie 8 lat rządów PO-PSL przeciętne emerytury brutto wzrosły o 55,7 proc. W porównywalnym okresie rządów PiS ten wzrost sięgnie aż 66 proc., przy waloryzacji 113,8 proc.- powiedziała PAP w piątek PAP minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Szefowa MRiPS odniosła się w ten sposób do słów Małgorzaty Kidawy-Błońskiej (KO), która w piątek mówiła w Radiowej Trójce, że za rządów koalicji PO-PSL "emerytury wzrosły o 58 proc."

"Za rządu PiS, nawet jak dodamy do tego 13-tkę i 14-tkę, które nie są rozwiązaniem systemowym, one wzrosły tylko o 44 proc. Więc trzeba znaleźć takie rozwiązanie, żeby emeryci mieli jak najwyższe emerytury i po prostu mogli godnie żyć (...). Jeżeli popatrzymy na stosunek emerytury do średniej pensji, to ona także (w czasie rządów PO-PSL - PAP) wynosiła zdecydowanie więcej, bo 58 proc. - teraz wynosi 52 proc." - mówiła.

Jak powiedziała PAP minister rodziny i polityki społecznej, słowa Kidawy-Błońskiej "to oczywista nieprawda". "W czasie 8 lat rządów PO-PSL przeciętne emerytury brutto wzrosły o 55,7 proc. Szacujemy, że w porównywalnym okresie rządów PiS, a więc w 2023 r., ten wzrost sięgnie aż 66 proc., przy waloryzacji 113,8 proc. Dzięki korzystnym dla seniorów zmianom podatkowym, ta różnica jest jeszcze wyższa, gdy porównamy wartości netto" - oceniła.

Dodała, że w 2015 r. przeciętna emerytura netto wypłacona przez ZUS wyniosła 1739 zł, natomiast w 2007 r. - 1122 zł. "Jest to wzrost o 55 proc., który miał miejsce w ciągu 8 lat. Z kolei w 2022 r., łącznie z 13. i 14. emeryturą, wysokość emerytury netto wypłaconej przez ZUS wyniosła 2835 zł. Jest to wzrost o 63 proc., który miał miejsce w ciągu 7 lat" - wyjaśniła Maląg.

Zdaniem szefowej MRiPS, oznacza to, że w ciągu siedmiu lat rządów PiS przeciętna emerytura netto wzrosła bardziej niż w dłuższym okresie rządów PO-PSL.

"A to przecież nie koniec wzrostów. Prognozuje się, że w 2023 r. średnia kwota emerytury netto wypłaconej przez ZUS oscylować będzie w granicach 3079 zł. Jest to 8-letni wzrost aż o 77 proc." - powiedziała.