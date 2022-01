Maląg: w nowym roku priorytetem jest m.in. wdrożenie zapisów strategii demograficznej

Przed Polską, ale w zasadzie przed wszystkimi krajami rozwiniętymi stoją wyzwania związane ze zmianami demograficznymi, staramy się im sprostać - powiedziała PAP minister rodziny Marlena Maląg. Zapowiedziała, że jednym z celów na nowy rok jest wdrożenie zapisów strategii demograficznej.

Szefowa MRiPS w rozmowie z PAP opowiedziała o największych wyzwaniach w polityce społecznej w nowym roku, a także o zmianach, które weszły w życie z początkiem stycznia.

Minister podkreśliła, że priorytetem jest m.in. dalsze wsparcie rodzin z małymi dziećmi, a także podjęcie działań zwiększających aktywność seniorów. Poinformowała, że w resorcie trwają prace nad nowymi programami, które przede wszystkim będą służyły integracji osób starszych z młodym pokoleniem.

"Chcemy też wprowadzić instrumenty, które przyczynią się do wyjścia z pułapki niskiej dzietności, a więc celem jest wdrożenie zapisów strategii demograficznej. Dokument niebawem zostanie przyjęty przez rząd" - zapowiedziała minister.

Zaprezentowany w połowie czerwca 2021 r. projekt Strategii Demograficznej 2040 przewiduje m.in. ochronę rodziców małych dzieci przed zwolnieniem, realizację programów mieszkaniowych zapowiedzianych w Polskim Ładzie i utworzenie centrum zajmującego się zdrowiem prokreacyjnym.

Szefowa MRiPS zaznaczyła, że priorytetem rządu jest dalsze, konsekwentne wspieranie polskich rodzin. "Przed Polską, ale w zasadzie przed wszystkimi krajami rozwiniętymi stoją wyzwania związane ze zmianami demograficznymi. Staramy się im sprostać. Pomagamy rodzinom, a to oznacza, że inwestujemy w przyszłość kolejnych pokoleń" - powiedziała Maląg.

Przypomniała, że od nowego roku weszło w życie wiele zmian dotyczących polityki prorodzinnej. Od 2022 roku obsługą programu "Rodzina 500 plus" - przyjmowaniem wniosków oraz przyznawaniem i wypłatą świadczeń - zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a nie samorządy, jak było do tej pory.

Gminy tylko do końca bieżącego okresu świadczeniowego, czyli do końca maja 2022 r. będą realizować wypłatę już przyznanych świadczeń wychowawczych i rozpatrywać wnioski o przyznanie świadczenia złożone najpóźniej do końca 2021 r. W takim przypadku świadczenia za okres do 31 maja 2022 r. wypłaci gmina. Od nowego roku prawo do świadczenia ustali już Zakład Ubezpieczeń Społecznych. ZUS wypłaci również takie świadczenie.

Minister rodziny przypomniała, że od lutego 2022 r. ruszy nabór wniosków o 500 plus na nowy okres świadczeniowy, który będzie obowiązywał od 1 czerwca 2022 r. "Wnioski o przyznanie świadczenia będą musieli złożyć wszyscy uprawnieni do tego rodzice, również ci, którzy już teraz otrzymują 500 plus. Procedurami związanymi z obsługą wniosków i późniejszą wypłatą świadczeń zajmie się ZUS" - podkreśliła.

"Nadchodzący rok jest dla nas czasem wielkich nadziei i ważnych zmian w funkcjonowaniu istniejących już programów rodzinnych oraz wprowadzaniu nowych, które dostosowujemy do pojawiających się potrzeb i oczekiwań rodzin. Jedną z nich jest nieuchronna cyfryzacja, ważna szczególnie teraz, w okresie walki z pandemią" - wskazała szefowa MRiPS.

Dlatego - jak dodała - zmieniany jest sposób składania wniosków w ramach programów rodzinnych na elektroniczny, taki jak przy programie "Dobry start". Zaznaczyła, że zmiany te dotyczą także 500 plus. Wnioski o te świadczenia, będzie można składać wyłącznie online, a pieniądze będą przekazywane na konto bankowe, a nie do ręki.

Minister rodziny podkreśliła, że takie zasady będą też obowiązywać w przypadku rodzinnego kapitału opiekuńczego, który wchodzi w życie od 1 stycznia 2022 r.

"Wiemy, że kwestia dostępu do opieki nad najmłodszymi dziećmi jest niezwykle ważna przy decyzji o założeniu lub powiększeniu rodziny. Dlatego, zadaniem rodzinnego kapitału opiekuńczego jest ułatwienie opiekunom maluchów łączenia życia rodzinnego z pracą zawodową, a także ułatwienie decyzji o powiększeniu rodziny" - powiedziała Maląg.

Świadczenie przysługiwać będzie na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia. Wysokość świadczenia to nawet 12 tys. zł, które będzie wypłacane przez 24 miesiące w kwocie 500 zł miesięcznie na dziecko lub 1000 zł miesięcznie, przez rok. Rodzice samodzielnie zdecydują, na co przeznaczyć te środki - czy pokryć opiekę żłobkową, a może przeznaczyć na samodzielną opiekę nad dzieckiem czy wynagrodzenie niani.

"Nie ulega wątpliwości, że mijający rok był dobrym czasem dla polskich rodzin. Prowadziliśmy liczne programy wspierające je na wielu polach. Liczba dzieci, które w ostatnich latach zostały objęte rządowym programem +Rodzina 500 plus+ sięga 6,5 mln. Z programu +Dobry Start+ skorzystało 4,4 mln dzieci. Tylko z tych dwóch programów wsparliśmy polskie rodziny kwotą ponad 180 mld zł. Dzięki programowi +Maluch plus+ mamy już ponad 211 tys. miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych, a z Karty Dużej Rodziny korzysta ponad 1,1 mln rodzin wielodzietnych" - podsumowała Maląg.

Zwróciła uwagę, że "dla większości Polaków to rodzina jest wartością najwyższą, absolutnym priorytetem". "Tym priorytetem jest również dla rządu Zjednoczonej Prawicy. Dlatego rozwijamy już istniejące programy i uruchamiamy nowe. Robimy kolejny krok w Polskim Ładzie wspierając rodziny na wielu polach poprzez rodzinny kapitał opiekuńczy, ale też wprowadzenie programu Mieszkanie bez wkładu własnego czy korzystne ulgi podatkowe" - dodała minister.