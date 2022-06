Maląg: W tym roku i w kolejnym nie planujemy zwiększania świadczenia 500 plus

Świadczenie 500 plus będzie realizowane w tym kształcie, w którym jest. W tym roku i w kolejnym nie planujemy zwiększania tego świadczenia – mówiła w czwartek minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Szefowa MRiPS w czwartek w Radiu Wrocław pytana była, czy w najbliższych miesiącach przewidywane są podwyżki świadczeń socjalnych, w tym 500 plus.

"Od samego początku, kiedy Prawo i Sprawiedliwość objęło rządy, inwestowanie w rodzinę jest naszym priorytetem i dalej tę politykę będziemy realizować. Ale nie tylko poprzez bezpośrednie zwiększanie świadczeń, ale poprzez wprowadzanie nowych. Dlatego też sztandarowe świadczenie +Rodzina 500 plus+, gdzie blisko 200 mld zł trafiło już do polskich rodzin, będzie realizowane w tym kształcie, w którym jest" - powiedziała Maląg.

"W tym roku i w kolejnym nie planujemy zwiększania i w budżecie nie planowaliśmy zwiększania tego świadczenia. Jarosław Kaczyński też już jednoznacznie się do tego odniósł" - wskazała minister.

Dodała przy tym, że w tym roku wprowadzono dodatkowe świadczenie Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, a także dofinansowanie do opieki żłobkowej. "W międzyczasie został wprowadzony +Dobry start+, a więc przede wszystkim przyjmujemy taką politykę, że rozszerzamy zakres świadczeń" - mówiła.

Minister pytana była także o to, czy rząd rozważa podwyższenie wieku emerytalnego. "Nie po to przywróciliśmy wiek emerytalny 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby wydłużać ten wiek" - podkreśliła, dodając, że wiek emerytalny to przede wszystkim przywilej. Jak mówiła, są osoby, które chcą pracować dłużej, czują się jeszcze na siłach i chcą wprowadzać młode pokolenia na rynek pracy.

"Mamy bardzo niskie bezrobocie w Polsce. Ręce do pracy są potrzebne, a wykwalifikowani pracownicy z doświadczeniem tym bardziej, dlatego też my już teraz wprowadziliśmy w tym roku, od 1 stycznia, tzw. PIT zero dla seniorów, czyli te osoby, które nabędą prawo do emerytury, a nie przechodzą jeszcze na tę emeryturę, chcą dalej pracować, nie mają odprowadzanego podatku do kwoty 85 tys. zł, plus oczywiście kwota wolna od podatku 30-tysięczna. To jest ta zachęta" - tłumaczyła.

Dodała, że pracodawcy też już widzą, że jest potrzeba, aby zachęcać osoby w wieku emerytalnym do ewentualnego dzielenia się swoją wiedzą, doświadczeniem i starają się wprowadzać elastyczne formy zatrudnienia.

"A więc my przede wszystkim staramy się wprowadzać takie zachęty systemowe, (….) ale absolutnie nie wydłużamy i nie planujemy wydłużyć tego wieku emerytalnego. Dlatego też, kiedy wokół KPO pojawiło się dużo informacji - bo opozycja tak próbuje gdzieś tam wyciągać rzeczy, które nie są prawdziwe - to jednoznacznie pokazujemy, że właśnie ten wskaźnik, o którym mówi Unia Europejska, my mamy wykonany w Polsce" - mówiła Maląg.

Przypomniała też, że w Sejmie są złożone dwa projekty o emeryturach stażowych - projekt prezydenta Andrzeja Dudy i projekt Solidarności.

"Myślę, że przyjdzie czas, kiedy w komisji będzie praca nad tymi dwoma projektami, żeby wypracować jak najlepsze rozwiązanie dla Polaków i oczywiście takie rozwiązanie, które będzie mogło być też przyjęte i będzie miało swoje odzwierciedlenie w sytuacji emerytalno-rentowej" - dodała.