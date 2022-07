Maląg: Wprowadzamy elastyczne formy czasu pracy, pozwalające łączyć życie zawodowe z rodzinnym

Wprowadzamy elastyczne formy czasu pracy. Pozwalają one łączyć życie zawodowe z rodzinnym – powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, wskazując na rozważany w Sejmie projekt nowelizacji Kodeksu pracy, regulujący m.in. zasady pracy zdalnej.

Minister rodziny i polityki społecznej gościła we wtorek w Programie I Polskiego Radia. Dziennikarz zapytał ją o sobotnią wypowiedź przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska. Na spotkaniu z młodymi w Szczecinie zapowiedział on, że PO do wyborów będzie miała przygotowany precyzyjny projekt pilotażu czterodniowego tygodnia pracy.

Maląg przypomniała, że w Polsce obowiązuje Kodeks pracy, który normuje czas jej trwania. Wskazała, że do "tego utopijnego pomysłu" Tuska odniosło się wielu przedstawicieli strony społecznej i pracodawców. Wskazała też, że Kodeks pracy pozwala wprowadzać elastyczne formy czasu pracy.

"Myślę, że te utopijne zmiany, które chciałby zaproponować Donald Tusk, nie są realne i nie są potrzebne" - oceniła.

"Wprowadzamy elastyczne formy czasu pracy, które pozwalają łączyć życie zawodowe z życiem rodzinnym. To m.in. wprowadzenie pracy zdalnej, nad którą pracujemy w Sejmie" - powiedziała.

Przypominała, że w połowie czerwca odbyło się w Sejmie pierwsze czytanie projektu nowelizacji Kodeksu pracy. Reguluje ona m.in. zasady pracy zdalnej. Zapowiedziała, że na najbliższym posiedzenie Sejm wróci do prac nad tą nowelizacją.

"Liczę na to, że jesienią tego roku te zapisy będą wprowadzone i wejdą w życie" - powiedziała minister rodziny i polityki społecznej.

Zgodnie z projektem praca zdalna będzie polegała na wykonywaniu pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą. Pracodawca będzie zobowiązany do zapewnienia pracownikowi zdalnemu materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych. Będzie on też zobowiązany do pokrycia kosztów bezpośrednio związanych z wykonywaniem pracy zdalnej, jeśli taki obowiązek zostanie określony w porozumieniu lub w regulaminie.

Według propozycji pracodawca nie będzie mógł odmówić pracy zdalnej m.in. rodzicom, którzy wychowują dziecko w wieku poniżej 4 lat, rodzicom i opiekunom opiekującym się osobą z niepełnosprawnością w rodzinie i kobietom w ciąży. Chyba że nie będzie to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.