Maląg: wspieranie niepełnosprawnych priorytetem rządu; ze zdziwieniem słucham Tuska

Priorytetem rządu jest wspieranie rodzin, osób potrzebujących, seniorów i niepełnosprawnych - zapewniła w czwartek minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Ze zdziwieniem słucham wypowiedzi Donalda Tuska – stwierdziła szefowa MRiPS.

Minister Maląg akcentowała podczas konferencji w Warszawie, że priorytetem działań rządu jest m.in. wspieranie rodzin i osób potrzebujących. Wskazywała w tym kontekście np. na programy: "Rodzina 500 plus", "Dobry Start" i "Mama 4+" i świadczenie Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Zwracała uwagę na działania podejmowane wobec seniorów, w tym obniżenie wieku emerytalnego oraz wzrost wysokości rent i emerytur.

"Przez cały czas, od początku, od 2015 r., gdy PiS objęło rządy, troszczymy się o osoby niepełnosprawne. (…) Dlatego ze zdziwieniem słucham wypowiedzi pana Donalda Tuska, bo w czasie, gdy miał realny wpływ na sprawowanie władzy, nakłady na niepełnosprawnych były iluzoryczne" - stwierdziła.

"Liczby mówią same za siebie. Rok 2015 ponad 15 mld zł na wszystkie nakłady na rzecz osób niepełnosprawnych. Dziś w 2022 r. jest to 37 mld zł. To jest wzrost o ponad 140 proc." - zaznaczyła. "Najważniejsze jest utworzenie kompleksowej polityki, systematycznej" - podkreślała.

Lider PO wskazywał w czwartek na konferencji zorganizowanej w Europejskim Dniu Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych, że drożyzna przy obecnych niskich świadczeniach, jest czymś, co może uniemożliwić realną opiekę nad osobami niepełnosprawnymi. "Niech ten dzień będzie dniem opamiętania dla władzy i niech wreszcie władza zrozumie, że inflacja, dokuczliwa dla wszystkich, może zabijać tych najsłabszych" - mówił Tusk.