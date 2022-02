Maląg: Wypłata 14. emerytury będzie przebiegać na podobnych zasadach jak w ubiegłym roku

Minister rodziny i polityki społecznej przekazała PAP, że tegoroczna "wypłata czternastej emerytury będzie przebiegać na podobnych zasadach jak w ubiegłym roku".

"Jestem przekonana, że będzie to istotne wsparcie, które seniorzy wykorzystają wedle własnych potrzeb" - zaznaczyła.

Dodała, że "wypłaty trzynastej emerytury rozpoczną się już w kwietniu, natomiast tzw. czternastki trafią do uprawnionych w drugiej połowie roku".

"Niezmiernie cieszę się, że w tym roku również będziemy mogli wypłacić czternastą emeryturę, czyli kolejne w tym roku świadczenie, które podreperuje budżety domowe osób starszych" - podkreśliła.

Minister przekazała, że na dodatkowe świadczenia dla seniorów - na 13. i 14. emeryturę - od 2019 r. przeznaczono 46 mld zł.

"Robimy, co w naszej mocy, by zabezpieczyć sytuację finansową Polaków zarówno na co dzień, jak i dzisiaj - w szczególnym czasie wciąż trwającej pandemii i rosnącej inflacji. I chociaż przyczyny inflacji nie zależą od nas, reagujemy na bieżąco, uruchamiamy kolejne instrumenty wsparcia, by Polacy jak najmniej odczuli jej skutki. To m.in. dodatek osłonowy, obniżki VAT na żywność, paliwo, gaz czy prąd. Ale właśnie dlatego zdecydowaliśmy też o wypłaceniu również w tym roku czternastej emerytury. Bo dbamy o wszystkich" - wytłumaczyła.

Zdecydowana większość, ponieważ ok. 8 mln osób, otrzymała zeszłoroczną 14. emeryturę w pełnej wysokości, a ok. 1,2 mln - w wysokości odpowiednio pomniejszonej zgodnie z mechanizmem złotówka za złotówkę. 400 tys. osób nie otrzymało w ogóle świadczenia.