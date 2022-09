Maląg: zdecydowaliśmy o zniesieniu ułatwień w dostępie Rosjan do polskiego rynku pracy

W obliczu ryzyka migracyjnego z Rosji, ale też biorąc pod uwagę działania zbrojne tego kraju w Ukrainie i rosnące obawy przed rosyjskim atakiem hybrydowym w Polsce, zdecydowaliśmy się na zniesienie ułatwień w dostępie Rosjan do polskiego rynku pracy – poinformowała PAP minister rodziny Marlena Maląg.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano w piątek dwa projekty rozporządzeń, które zakładają usunięcie Federacji Rosyjskiej z listy państw, dla których obywateli zezwolenia na pracę wydawane są na zasadach preferencyjnych.

"W obliczu ryzyka migracyjnego z Rosji, ale też biorąc pod uwagę działania zbrojne tego kraju w Ukrainie i rosnące obawy przed rosyjskim atakiem hybrydowym w naszym kraju, zdecydowaliśmy się na to, by znieść ułatwienia w dostępie Rosjan do polskiego rynku pracy" - przekazała w piątek PAP minister Maląg.

W tym celu - jak dodała - rząd chce wprowadzić zmiany w odpowiednich rozporządzeniach.

"Zezwolenia na pracę sezonową na zasadach preferencyjnych nie będą już wydawane obywatelom Rosji. Nie będzie ich też dotyczyć uproszczona procedura oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi" - wyjaśniła szefowa MRiPS.

Zaznaczyła, że obywatele Rosji, którzy już są w Polsce, będą mogli skorzystać z zezwoleń na pracę i z zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w pełnej procedurze, czyli po uzyskaniu informacji od starosty na temat sytuacji na lokalnym rynku pracy, tak jak obywatele innych państw.

"Przypomnę tylko, że premierzy Polski, Estonii, Litwy i Łotwy wypracowali wspólne podejście dotyczące możliwości podróżowania dla obywateli Rosji. Efektem tego są przepisy wprowadzone przez MSWiA, w myśl których Rosjanie nie mogą wjechać do Polski przez granicę zewnętrzną w celach gospodarczych, sportowych, turystycznych czy kulturalnych. Ograniczona została także możliwość wjazdu przez lotnicze i morskie przejścia graniczne" - wskazała minister Maląg.