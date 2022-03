Maląg: zostało złożonych ponad 2300 wniosków o wsparcie w wysokości 300 zł

Zostało złożonych ponad 2300 wniosków na 4400 osób, a ok. 1,5 mln złotych już dostało na ten cel wypłaconych – powiedziała w czwartek minister rodziny Marlena Maląg, pytana o wsparcie dla uchodźców w wysokości 300 zł na osobę.

Na antenie TVP 1 Marlena Maląg była m.in. pytana o to, ilu uchodźców poprosiło o wsparcie w wysokości 300 zł na osobę.

"Tych wniosków zostało złożonych ponad 2300 na 4400 osób. Na ten cel zostało już wypłaconych ok. 1,5 miliona złotych. To są dane z wczoraj" - poinformowała Marlena Maląg. Dodała, że wnioski są sukcesywnie składane.

Maląg przypomniała, że ci obywatele Ukrainy, którzy już mają nadany numer PESEL, mogą występować o to jednorazowe świadczenie do ośrodków pomocy społecznej w gminie, w której przebywają właśnie.

Zwróciła także uwagę, że "przy pobieraniu tego świadczenie uchodźcy składają oświadczenie, że zamierzają ten czas spędzić właśnie w Polsce".

"Dla nas też jest to ważne, bo przecież to wsparcie, które specustawa gwarantuje, a więc legalny pobyt na 18 miesięcy i dostęp do pracy, a poprzez dostęp do pracy - dostęp do świadczeń, jest bardzo istot" - podkreśliła Marlena Maląg.

Sejm uchwalił ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Nowe przepisy weszły w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw i obowiązują, co do zasady, z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 r.

Ustawa gwarantuje legalność pobytu obywatelom Ukrainy, a także ich małżonkom niemającym obywatelstwa ukraińskiego, którzy wjechali z Ukrainy do Polski od początku rosyjskiej inwazji. Pobyt ukraińskich uchodźców w naszym kraju będzie uznawany za legalny przez 18 miesięcy. Legalny będzie także pobyt dzieci urodzonych już w Polsce przez Ukrainki, które uciekły przed wojną. Zgodnie z ustawą po upływie 9 miesięcy uchodźcy, których pobyt uznano za legalny, mogą ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy na okres 3 lat.

Na mocy specustawy uchodźcy z Ukrainy mogą m.in. otrzymać numer PESEL i założyć profil zaufany. O nadanie numeru PESEL uchodźcy mogą wnioskować w dowolnym organie wykonawczym gminy. Uchodźcy mogą także podjąć w Polsce pracę i uzyskać dostęp do opieki zdrowotnej. Uczniowie i studenci mogą kontynuować naukę w polskich szkołach i uczelniach. Uchodźcom z Ukrainy przysługiwać też będzie pomoc finansową. Zgodnie z ustawą dostaną oni jednorazowo 300 zł na osobę.

Regulacja umożliwi też wypłatę świadczeń tym, którzy zapewnią wyżywienie i zakwaterowanie obywatelom Ukrainy. Pieniądze będą wypłacane za okres maksymalnie 60 dni, ale w uzasadnianych przypadkach może być on przedłużony. Świadczenia będą wypłacane na podstawie wniosków.

Większość przepisów ustawy nie dotyczy Ukraińców, którzy przebywali w Polsce legalnie przed wojną. Terminy ważności ich wiz krajowych i zezwoleń na pobyt czasowy, które upłynęłyby w czasie wojny, zostaną jednak na jej mocy wydłużone do końca roku. Terminy przypadające po 24 lutego m.in. ważności kart pobytu czy polskich dokumentów tożsamości obywateli Ukrainy zostaną wydłużone o 18 miesięcy. Przez 18 miesięcy będzie też uznawany za legalny pobyt obywatela Ukrainy, jeśli w czasie wojny straciłby możliwość przebywania w Polsce na podstawie np. wizy Schengen lub w ramach ruchu bezwizowego.