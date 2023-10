Małgorzata Kidawa-Błońska wysuwa się na prowadzenie w wyścigu o fotel marszałka Senatu

Kto zastąpi Tomasza Grodzkiego na stanowisku marszałka Senatu – wciąż nie jest oczywiste. Na giełdzie nazwisk są dwie liderki: Małgorzata Kidawa-Błońska z KO i Magdalena Biejat z Nowej Lewicy. Ale to ta pierwsza wydaje się najmocniejszą kandydatką – pisze „Rzeczpospolita”.

Małgorzata Kidawa-Błońska w Sejmie zasiadała przez 18 lat. W październikowych wyborach wybrano ją na senatorkę. Ma ogromne doświadczenie polityczne: była rzeczniczką prasową dwóch rządów Platformy Obywatelskiej, wicemarszałek i marszałek Sejmu. Jak pisze „Rzeczpospolita” – dziś wiele wskazuje na to, że właśnie ona będzie kierować pracami Senatu.

Jej konkurentką jest Magdalena Biejat z Nowej Lewicy. Posłanką była w minionej kadencji od 2019 r., a teraz będzie debiutować w Senacie. Jej słabą stroną jest fakt, że wywodzi się Partii Razem, która co prawda jest dziś częścią Nowej Lewicy, ale niekoniecznie tę najmocniejszą. Kolejnym słabym punktem Biejat, zdaniem „Rzeczpospolitej”, ma być to, że – jak uważają przedstawiciele KO – Lewica uzyskała dobry wynik w wyborach do Senatu dzięki uczestnictwu w pakcie senackim.

– Przyznanie jej szefa izby oznaczałoby za dużo władzy dla partii, która nie skończyła wyborów na podium. Pamiętajmy, że w oficjalnej hierarchii marszałek stoi wyżej niż premier i może nawet pełnić obowiązki prezydenta. I nie jest to wcale zupełnie hipotetyczny scenariusz. Obowiązki prezydenta pełnił swego czasu marszałek Senatu Bogdan Borusewicz – mówi jeden z polityków.

W tej sytuacji objęcie funkcji marszałek Senatu przez Kidawę-Błońską jest pewne na 99 proc. – ocenia jeden z rozmówców gazety z klubu KO.

Zarówno Kidawa-Błońska, jak i Biejat, nie chcą komentowały w „Rzeczpospolitej” tych spekulacji. – Moim zdaniem ułożenie prezydiów Sejmu i Senatu to kwestia kilku dni – mówi tylko Magdalena Biejat.