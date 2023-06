Maliszewski dla „Sieci”: obóz Zjednoczonej Prawicy ma przewagę i może przekonać do siebie dużą grupę wyborców

Obóz Zjednoczonej Prawicy jest trwale na czele, ma bezpieczną przewagę nad konkurentami oraz ma możliwość przekonania do siebie dużej grupy wyborców dziś niezdecydowanych – powiedział w wywiadzie dla tygodnika „Sieci” szefem Centrum Analiz Strategicznych Norbert Maliszewski.

"Jeżeli przyrównać kampanię wyborczą do maratonu, to obóz Zjednoczonej Prawicy jest trwale na czele z 37-38-proc. poparciem wśród wyborców zdecydowanych, ma bezpieczną przewagę nad konkurentami oraz - co chyba najważniejsze - możliwość przekonania do siebie dużej grupy wyborców dziś niezdecydowanych, przyglądających się" - ocenił w wywiadzie dla poniedziałkowego tygodnika "Sieci" sekretarz stanu w kancelarii premiera i szef Centrum Analiz Strategicznych Norbert Maliszewski.

Ocenił liczebność tej grupy na ok. 1,5 mln osób, "które albo kiedyś głosowały na PiS, albo patrzą na niego bez zapiekłości, niechęci, są otwarte na propozycje programowe". Jednocześnie zwrócił uwagę, że marsze przyciągną do szefa PO Donalda Tuska innych wyborców opozycji.

"W tamtej części peletonu możemy spodziewać się zmian, spektakularnych przejść, przegrupowań. Platforma Obywatelska będzie zyskiwać, będą tracić PSL, Polska 2050 i trochę Lewica. Konfederacja zapewne utrzyma obecny poziom poparcia" - stwierdził Norbert Maliszewski.