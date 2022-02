Maliszewski: PiS zyskuje punkty procentowe w trzecim badaniu w tygodniu

Trzecie badanie w tygodniu, w którym PiS zyskuje punkty procentowe - skomentował w sobotę wyniki ostatnich sondaży szef Rządowego Centrum Analiz Norbert Maliszewski. Działa tarcza antyinflacyjna, poprawiają się złe nastroje społeczne, rząd podejmuje starania by zapewnić bezpieczeństwo - zauważył.

Maliszewski skomentował w sobotę na Twitterze sondaż, który opublikował weekendowy "Super Express". Wynika z niego, że gdyby wybory odbyły się w niedzielę to na Zjednoczoną Prawicę głosowałoby ok. 36 proc. ankietowanych, na Koalicję Obywatelską - ok. 24,5 proc, a na Polskę 2050 - 14,2 proc. - wynika. Sondaż wykonał Instytut Pollster w dniach 16-17 lutego.

"Trzecie badanie w tygodniu, w którym PiS 36 proc. zyskuje: +3,24 punkty procentowe Pollster; IBRiS +2 punkty procentowe" - zauważył szef Rządowego Centrum Analiz, sekretarz stanu w KPRM Norbert Maliszewski. Zwrócił przy tym uwagę na notowania opozycji.

"KO w dwóch brak zmian, w jednym zysk, czyli to mógł być błąd" - ocenił Maliszewski.

Wskazał także na przyczynę takich notowań obozu rządzącego. "Działa tarcza antyinflacyjna, poprawiają się złe nastroje społeczne, rząd podejmuje starania by zapewnić bezpieczeństwo" - podkreślił Maliszewski.