Małopolscy kombatanci otrzymali wielkanocne paczki

Małopolscy kombatanci i wdowy po nich otrzymali w sobotę wielkanocne paczki w ramach akcji, organizowanej po raz czwarty przez Stowarzyszenie Odra-Niemen ze środków urzędu wojewódzkiego.

Do drzwi osób, które walczyły o niepodległość Polski, także do wdów po nich, zapukali wolontariusze. W rozwożeniu podarków - paczek żywnościowych, posiłków świątecznych oraz środków ochrony osobistej - pomagał wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

"+Wielkanocna paczka pamięci dla małopolskiego Kombatanta+ - to cykliczne już przedsięwzięcie Stowarzyszenia Odra-Niemen - Oddziału Małopolskiego ma szczególny wymiar. Te gesty pamięci są niezwykle istotne dla kombatantów, szczególnie w okresie świąt. Pokazuje w ten sposób nie tylko to, że o nich pamiętamy, ale wyrażamy wdzięczność za ich wierność ideałom i zaangażowanie w walkę o wolność naszej ojczyzny. Niezwykle ważne jest to, że te działania są inicjowane przez ludzi młodych, bo to oznacza, że trwają też ideały, w które wierzyli i wierzą kombatanci" - powiedział wojewoda.

Koordynator projektu Tomasz Konturek podkreślił, że młode pokolenie czuje obowiązek troski o kombatantów, którzy z miesiąca na miesiąc są coraz starsi i słabsi. "Ciężko im na dłużej wyjść z domu, dlatego tak ważne jest, żeby o nich nie zapomnieć i odwiedzić ich przed świętami. Ta paczka to tylko symbol, bo najważniejsza jest pamięć. Sztafeta pokoleń trwa, a dbałość o naszych kombatantów jest naszym obowiązkiem" - zwrócił uwagę.

Akcja "Wielkanocna paczka pamięci dla małopolskiego Kombatanta" to projekt z zakresu pomocy społecznej. Jest realizowany przy współpracy 11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, służby więziennej w Krakowie i Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu.

Oprócz "Wielkanocnej paczki pamięci dla małopolskiego Kombatanta" dotację w konkursie wojewody na zadania z zakresu pomocy społecznej otrzymało 30 organizacji pozarządowych.