Małopolska chciałaby przeznaczyć ok. 100 mln zł na pomoc Ukrainie

Samorząd Małopolski chciałby przeznaczyć ok. 100 mln zł na pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Oprócz tego 3 mln zł zamierza przekazać partnerskiemu obwodowi lwowskiemu. Ostatecznie o realizacji tych planów zdecydują radni podczas sesji sejmiku, potrzebna jest też zgoda Komisji Europejskiej.

Decyzje o takich planach zapadły w czwartek podczas posiedzenia Komitetu Sterującego ds. Koordynacji Systemowego Wsparcia Uchodźców z Ukrainy. Zdaniem urzędników realizacja tych planów jest formalnością - radni zatwierdzą je na nadzwyczajnej sesji, planowanej w najbliższych dniach, a z Komisją Europejską trwają nieoficjalne rozmowy.

Jak poinformował marszałek Małopolski Witold Kozłowski, 10 proc. ze 100 mln zł będzie pochodzić z budżetu województwa, a pozostałe 90 proc. - z funduszy unijnych. Kwota wsparcia, jaką przekaże samorząd Małopolski, ma być dostosowywana do bieżących potrzeb i w miarę możliwości zwiększana.

Kwota 100 mln zł będzie rozdzielona w ramach pakietów realizowanych w Polsce, m.in. transportowego, edukacyjnego, rynku pracy. Pakiet transportowy obejmie działania związane np. z organizacją przyjazdów uchodźców od granicy polsko-ukraińskiej do miast Małopolski, a stąd dalej do innych krajów. W ramach działań edukacyjnych uchodźcy - zarówno dzieci jak i dorośli - otrzymają m.in. wsparcie w postaci materiałów szkoleniowych.

Jeśli chodzi o dodatkowe 3 mln zł dla partnerskiego obwodu lwowskiego, to Małopolska chce bezpośrednio przekazać Ukraińcom tę kwotę albo w postaci rzeczowej - szczegóły samorząd województwa uzgodni z partnerskim regionem.

"Zależy nam na tym, by ta pomoc dotarła błyskawicznie. Nie tylko my zmagamy się z problemami dotyczącymi pomocy uchodźcom. Szacuje się, że w ostatnich dniach do Lwowa dotarło prawie 200 tys. mieszkańców wschodniej Ukrainy, którzy szukają bezpiecznego schronienia, nie chcą jednak opuszczać kraju. Sytuacja tam jest bardzo trudna, a nasze wsparcie niezbędne" - podkreślił marszałek uzasadniając wniosek przekazania środków finansowych.

Uczestnicy czwartkowego posiedzenia zaznaczyli, że w pomoc uchodźcom zaangażowane są różne jednostki, w tym placówki kultury. Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych udostępniło już 5 tys. miejsc noclegowych z pełnym wyżywieniem. Departament zdrowia urzędu marszałkowskiego proceduje organizację sprzętu do szpitali ukraińskich. Fundacja ArcelorMittal zadeklarowała wsparcie tego celu kwotą 250 tys. zł. Według danych urzędu marszałkowskiego, od wybuchu wojny 750 pacjentów - uchodźców z Ukrainy - skorzystało z usług placówek medycznych, 45 jest hospitalizowanych (chodzi o placówki podległe marszałkowi).