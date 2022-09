Małopolska: Pijana matka miała 2,3 promila alkoholu; w domu było pięcioro dzieci

Policjanci z Brzeska zostali powiadomieni o tym, że w jednym z domów w powiecie brzeskim nietrzeźwa matka opiekuje się pięciorgiem dzieci. Kobieta miała ponad 2,3 promila alkoholu w organizmie - podała w czwartek policja.

O interwencję brzeskich policjantów poprosili w środę pracownicy opieki społecznej. Podczas wizyty we wskazanym domu wyczuli od matki woń alkoholu.

Okazało się, że kobieta, miała w organizmie ponad 2,3 promila alkoholu. 33-latka w takim stanie opiekowała się pięciorgiem dzieci, z których najmłodsze to kilkumiesięczny niemowlak. "Na szczęście dzieci były zadbane i nie wymagały pomocy medycznej, trafiły pod opiekę rodziny" - zapewnili brzescy policjanci.

Trwa ustalanie okoliczności tej sprawy. Jeśli okaże się, że kobieta swoim zachowaniem mogła doprowadzić do zagrożenia życia i zdrowia dzieci, może jej grozić do 5 lat pozbawienia wolności. Wszystkie materiały sprawy trafią teraz do sądu, który sprawdzi sytuację rodzinną dzieci.

Węgiel może być jeszcze droższy? Jerzy Dudała rozmawia o sytuacji na rynku energetycznym. Zobaczcie...