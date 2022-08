Małopolska: Rozpoczął się kalwaryjski odpust Wniebowzięcia NMP

Msza św. oraz procesja z bazyliki do kaplicy Domku Matki Bożej zainaugurowały w niedzielę uroczystości odpustu Wniebowzięcia Matki Bożej w sanktuarium pasyjno-maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej. Kulminacja nastąpi za tydzień.

Rokrocznie uroczystości w sanktuarium, będącym duchową stolicą Małopolski, gromadzą dziesiątki tysięcy wiernych.

"Tegoroczne uroczystości mają szczególny wymiar, 19 sierpnia minie 20 lat od ostatniej wizyty św. Jana Pawła II w sanktuarium i jego modlitwy zawierzenia Maryi. Jubileusz przypomina o potrzebie zaufania Bogu, jak uczyniła to Maryja. Dzięki łasce bożej i poddaniu się świętej woli Ojca, (…) została wzięta do nieba i jest naszą nauczycielką oraz pośredniczką łask" - powiedział PAP rzecznik sanktuarium, bernardyn o. Tarsycjusz Bukowski.

W niedzielę po mszy św. wierni przeszli w procesji Boleści NMP do Domku Matki Bożej na kalwaryjskich dróżkach.

Odpust potrwa do przyszłej niedzieli. W czwartek wierni będą uczestniczyli w Dniu Misyjnym. Wieczorem będą się modlili w intencji Kościoła, papieża i misjonarzy.

W piątek uroczystości rozpoczną nieszpory przy Domku Matki Bożej. O. Francesco Patton, kustosz Ziemi Świętej, odprawi nieszpory, po których dróżkami przejdzie Procesja Pogrzebu Maryi. Wierni wysłuchają wówczas rozważań opartych o fragmenty homilii św. Jana Pawła II, którą wygłosił 20 lat temu w sanktuarium. Przy kościele Grobu Matki Bożej mszę św. odprawi metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski.

"20 lat temu Ojciec Święty sprawował ostatnią mszę św. na polskiej ziemi. Wspólnie z gminą Kalwaria Zebrzydowska w piątek upamiętnimy to wydarzenie występem kapeli góralskiej +Mała Armia Janosika+. Przed bazyliką wystąpi 150 artystów. Koncert będzie nawiązywał do osoby św. Jana Pawła II. W repertuarze znajdą się utwory religijne, patriotyczne i typowo góralskie" - powiedział o. Tarsycjusz.

Sobota będzie Dniem Młodych. Wierni będą się też modlili o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Wieczorem na Górze Ukrzyżowania odprawione zostanie nabożeństwo, po którym wierni ze świecami przejdą w procesji światła. Na placu przed bazyliką sprawowana będzie msza św., której będzie przewodniczyć biskup pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej Janusz Mastalski.

W przyszłą niedzielę odbędą się centralne uroczystości odpustowe. O godz. 6. będzie sprawowana msza św. przy kościele Grobu Matki Bożej, po której rozpocznie się procesja Wniebowzięcia Matki Bożej. Suma pontyfikalna pod przewodnictwem abpa Marka Jędraszewskiego, będzie celebrowana o godz. 11 przy ołtarzu polowym. Uroczystości zwieńczą wieczorem nieszpory oraz procesja z figurą Matki Bożej Wniebowziętej.

Początki odpustu sięgają XVII w., gdy powstał kalwaryjski klasztor Bernardynów. Skromna początkowo procesja Pogrzebu i Chwały Matki Bożej w święto Wniebowzięcia szybko się rozrosła. W połowie XVII w. Bernardyni urządzali już dwie procesje: 13 sierpnia w dniu pogrzebu Matki Bożej oraz 15 sierpnia. Po pierwszym rozbiorze Polski z dróżek kalwaryjskich zniknęły elementy militarne. Zaczęły natomiast występować asysty z różnych miejscowości. Jest ich kilkadziesiąt. Rozkwit obrzędów związanych z Wniebowzięciem przypada na XX w.

Główne uroczystości w Kalwarii Zebrzydowskiej obecnie odbywają się w pierwszą niedzielę po 15 sierpnia. To tradycja od czasów kard. Karola Wojtyły, który jako metropolita krakowski zawsze uczestniczył w uroczystościach Wniebowzięcia na Jasnej Górze w Częstochowie. Chciał jednak też pielgrzymować do Kalwarii. Dlatego zaproponował, by bernardyni przenieśli odpust.

Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej zostało ufundowane na początku XVII w. przez rodzinę Zebrzydowskich. Równolegle z klasztorem bernardynów wybudowano dróżki przypominające kompozycją miejsca święte w Jerozolimie.