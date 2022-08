Małopolskie: 16-latek po narkotykach zatrzymany za kierownicą mercedesa

Policjanci po pościgu ujęli nastolatka, który prowadząc mercedesa nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Później okazało się, że miał 16 lat i nie posiadał prawa jazdy. Był pod wpływem narkotyków – podała w piątek oświęcimska policja.

Rzecznik komendy powiatowej w Oświęcimiu asp. szt. Małgorzata Jurecka powiedziała, że w czwartek policjanci w Brzeszczach dali sygnał do zatrzymania się kierującemu mercedesa. "Kierowca chcąc uniknąć kontroli, natychmiast skręcił w boczną uliczkę. Mundurowi podjęli pościg. Po kilku chwilach byli już za mercedesem, blokując go pomiędzy garażami. Kierowcą okazał się 16-latek z Brzeszcz" - zrelacjonowała.

Chłopiec był trzeźwy, ale w jego ślinie tester narkotykowy wykrył metamfetaminę oraz marihuanę. "Nieletni trafił do oświęcimskiej komendy, skąd odebrała go matka. Odpowie przed sądem rodzinnym" - powiedziała Jurecka.

Policjantka poinformowała, że zgodnie z Kodeksem Karnym za popełnione przestępstwa odpowiada osoba, która ukończyła 17 lat. Wówczas za kierowanie samochodem pod wpływem środków odurzających grożą 2 lat więzienia, a za niezatrzymanie się do kontroli drogowej do 5 lat za kratami. "W przypadku sprawcy nieletniego, czyli w wieku od 13 do 17 lat, o konsekwencjach karnych decyduje sędzia wydziału rodzinnego i nieletnich" - wyjaśniła Jurecka.