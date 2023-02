Małopolskie: 18-latek kierował pod wpływem narkotyków; zatrzymała go policja

18-latek z Polanki Wielkiej koło Oświęcimia został zatrzymany przez policjantów, bo prowadził samochód pod wpływem narkotyków. Jest też podejrzany o ich posiadanie – podała w czwartek oficer prasowa oświęcimskiej policji asp. szt. Małgorzata Jurecka.

"Policjanci z grupy Speed dostrzegli w Zasolu szybko jadące audi. Kierowca w obszarze zabudowanym, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h, jechał 85 km/h. Zatrzymali go do kontroli. Za kierownicą siedział 18-latek. Był trzeźwy, ale pozytywny wynik dało badanie przeprowadzone przy użyciu narkotestu. W ślinie wykazał obecność amfetaminy" - podała Małgorzata Jurecka.

Rzecznik dodała, że podczas przeszukania auta policjanci znaleźli kilka woreczków z zawartością marihuany oraz suszonych grzybków halucynogennych.

18-latek został zatrzymany. "Za kierowanie pod wpływem środków odurzających grozi mu kara do dwóch lat więzienia, co najmniej trzyletni zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi, a także grzywna do 60 tys. zł. Za posiadanie narkotyków może trafić za kraty na trzy lata.