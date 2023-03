Małopolskie: 18-latek wezwał służby do nieistniejącego pożaru; stanie przed sądem

Poważne konsekwencje czekają 18-latka, który w czwartek wieczorem wezwał straż pożarną do pożaru. Jak się okazało, zgłoszenie było fałszywe. Krótko potem policjanci dotarli do nastolatka. Stanie przed sądem - podała w piątek oświęcimska policja.

Rzecznik komendy powiatowej w Oświęcimiu asp. szt. Małgorzata Jurecka poinformowała, że w czwartek wieczorem służby ratunkowe w Oświęcimiu zostały postawione w stan gotowości w związku ze zgłoszeniem dotyczącym pożaru mieszkania w jednej z kamienic. "Informujący podał, że wewnątrz miały przebywać dwie osoby. Natychmiast pojechali tam strażacy, policjanci oraz ratownicy medyczni. Na miejscu nie widać było pożaru. Strażacy sprawdzali wszystkie mieszkania, nakazując mieszkańcom opuszczenie budynku do zakończenia kontroli" - powiedziała.

Policjanci podejrzewając, że zgłoszenie mogło być fałszywe, ustalili, że służby mógł wezwać 18-letni mieszkaniec kamienicy. "Mundurowi zastali go w mieszkaniu. Początkowo twierdził, że ze zgłoszeniem nie ma nic wspólnego, bo telefon od dłuższego czasu ma wyłączony. Policjanci skontrolowali aparat. Potwierdzili, że to on zatelefonował na numer alarmowy 112" - powiedziała Jurecka.

Nastolatek odpowie za fałszywe powiadomienie przed Sądem Rejonowym w Oświęcimiu. "Wywołanie fałszywego alarmu lub wprowadzanie w błąd funkcjonariuszy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo to nie tylko nieodpowiedzialność i bezmyślność, ale również wykroczenie za popełnienie którego sprawcy grozi kara aresztu, ograniczenia wolności albo kara grzywny" - dodała Jurecka.