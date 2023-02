Małopolskie: 22 strażaków z Nowego Sącza wyjeżdża na misję do Turcji

22 strażaków ze Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej w Nowym Sączu wraz z czterema psami z certyfikacją gruzowiskową wyjeżdża na misję do Turcji - poinformował PAP rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP Hubert Ciepły.

Jak dodał, strażacy są teraz w Warszawie, skąd wylecą do Turcji. Na misję ratowniczą po trzęsieniu ziemi wyleci łącznie 76 strażaków Państwowej Straży Pożarnej i 8 wyszkolonych psów z grupy poszukiwawczo-ratowniczej HUSAR Poland. Wraz ze strażakami na misję poleci pięć osób z Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej.

Szef PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak podczas spotkania ze strażakami w Warszawie poinformował, że zespół po wylądowaniu w tureckim mieście Gaziantep będzie pracował "non stop w dwóch miejscach na raz do siedmiu dni". "Takie są szacowane możliwości i takie są też szacowane zdolności ludzi do przetrwania w takim gruzowisku, gdzie temperatury spadają do niskich poziomów" - wyjaśnił.

W poniedziałek nad ranem południowo-wschodnią Turcję i północną Syrię nawiedziło trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,8.