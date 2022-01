Małopolskie: 31-latek pobił dotkliwie matkę; trafił do aresztu

Oświęcimski sąd aresztował tymczasowo 31-latka z Przeciszowa, który znęcał się nad rodzicami i miał narkotyki. W poniedziałek dotkliwie pobił matkę. Trafiła do szpitala – poinformowała w piątek rzecznik komendy w Oświęcimiu asp. szt. Małgorzata Jurecka.

Rzecznik podała, że pijany mężczyzna wszczął awanturę z poniedziałek. Zgłoszenie napłynęło do komisariatu w Zatorze. Funkcjonariusze zatrzymali 31-latka. Dostrzegli też, że przebywająca w domu jego matka ma obrażenia twarzy. Wezwali pogotowie.

"Kobieta została przewieziona do szpitala na leczenie. Jej syn trafił na komendę w Oświęcimiu. Miał w organizmie 1,7 promila alkoholu. Policjanci znaleźli przy nim narkotyki - marihuanę oraz fiolkę z ecstasy" - podała Małgorzata Jurecka.

Policjanci zebrali dowody, że mężczyzna od kilku miesięcy - będąc pod wpływem alkoholu i narkotyków - znęcał się fizycznie oraz psychicznie nad rodzicami.

"W środę rano w prokuraturze usłyszał zarzuty znęcania się nad rodziną oraz posiadania środków odurzających. Za to pierwsze grozi mu do 5 lat więzienia, a za narkotyki do 3 lat" - powiedziała rzecznik.

Sąd aresztował tymczasowo 31-latka na trzy miesiące. Trafił już za kraty.