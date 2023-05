Małopolskie: 34-latek z Wieliczki uprawiał konopie na strychu

Policjanci zatrzymali 34-latka, który na strychu w domu w Wieliczce uprawiał konopie indyjskie. Mężczyzna usłyszał zarzuty, grozi mu do 10 lat więzienia – poinformował we wtorek rzecznik prasowy małopolskiej policji Sebastian Gleń.

Funkcjonariusze na strychu domu znaleźli 18 krzewów o wysokości od 50 do 80 cm. Pomieszczenie, do którego prowadziła drabina w suficie, było specjalistycznie przygotowane do uprawy tych roślin.

W mieszkaniu 34-latka znaleziono także prawie 2 kg suszu konopi indyjskich, 700 gramów suszonych grzybów halucynogennych, pojemnik z ciasteczkami z zawartością marihuany oraz listki LSD.

Za posiadanie i uprawę konopi grozi do 10 lat więzienia. Do czasu sądowego rozstrzygnięcia sprawy, mężczyzna ma dozór policyjny i poręczenie majątkowe.