Małopolskie: 35-latek handlował podrabianymi ubraniami

35-latek na jednym z targowisk w powiecie olkuskim (Małopolskie) handlował ubraniami z podrobionymi znakami towarowymi renomowanych firm. Nielegalną odzież wstępnie wyceniono na co najmniej 80 tys. zł. Mężczyzna został już zatrzymany.

"Kilkaset sztuk odzieży z podrobionymi znakami towarowymi renomowanych firm zabezpieczyli policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu. Zatrzymano 35-letniego mężczyznę, który usłyszał zarzuty wprowadzania do obrotu podróbek" - poinformował w poniedziałek rzecznik prasowy małopolskiej policji Sebastian Gleń.

35-latek został zatrzymany na jednym z targowisk w powiecie olkuskim. Oferował tutaj podrabiane ubrania, ale i zegarki z logo firm odzieżowych. Towar wstępnie wyceniono na co najmniej 80 tys. zł.

Mężczyzna usłyszał zarzut wprowadzania do obrotu nieautentycznych produktów opatrzonych chronionym znakiem towarowym. Za przestępstwo to grozi do dwóch lat pozbawienia wolności lub do pięciu lat jeśli sprawca uczynił sobie z procederu stałe źródło dochodu lub firmowy towar ma znaczną wartość.

