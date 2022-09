Małopolskie: 40-latek pobił żonę i córkę; trafił pod dozór policji

Policjanci zatrzymali 40-latka z Chełmka, który podczas awantury pobił żonę i córkę. Mężczyzna także groził im pozbawieniem życia. Usłyszał już zarzuty. Grozi mu więzienie. Trafił pod dozór - podała w czwartek oświęcimska policja.

Rzecznik powiatowej komendy asp. szt. Małgorzata Jurecka poinformowała, że funkcjonariusze kilka dni temu otrzymali zgłoszenie o awanturze w jednym z mieszkań w Chełmku. "Na miejscu dowiedzieli się od 39-letniej kobiety, że podczas kłótni nietrzeźwy mąż uderzył ją oraz córkę, a także groził im pozbawieniem życia. Policjanci zatrzymali agresora" - zrelacjonowała.

Mężczyzna usłyszał zarzuty uszkodzenia ciała żony oraz kierowania pod adresem bliskich gróźb karalnych. Prokurator zastosował wobec niego policyjny dozór i zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych. Musiał też opuścić miejsce zamieszkania. Naruszenie prokuratorskich nakazów oraz zakazów może skończyć się tymczasowym aresztowaniem.

"Rodzina została objęta procedurą Niebieskiej Karty, dzięki której pokrzywdzeni uzyskają pomoc specjalistów z zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej, natomiast sprawca zostanie objęty nadzorem dzielnicowego" - dodała rzecznik oświęcimskiej policji.

Za uszkodzenie ciała trwające dłużej niż 7 dni mężczyźnie grozi kara do 5 lat więzienia. Za groźby karalne można trafić za kraty na 2 lata.

Policjantka zaapelowała do pokrzywdzonych w takich sytuacjach, by jak najszybciej przerwały łańcuch przemocy. Pomocą służy wiele instytucji, w tym Powiatowe Ośrodki Interwencji Kryzysowej. W Oświęcimiu znajduje się on przy ul. Dąbrowskiego 139. Z pracownikami ośrodka można się skontaktować także telefonicznie - (33) 476 01 03 lub 510 74 573.

