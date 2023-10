Małopolskie: Betonowe przegrody na przejściach granicznych; pikieta na granicy w Leluchowie

Od północy zostały tymczasowo wprowadzone kontrole na granicy ze Słowacją. W Małopolsce można przejechać tylko przez cztery przejścia graniczne: w Chyżnem, Niedzicy, Piwnicznej - Zdroju i Muszynce. Na innych przejściach wojsko ustawiło betonowe przegrody. Mieszkańcy i przedsiębiorcy z przygranicznego Leluchowa protestowali o północy przeciwko tej decyzji.

Na granicy państwa w Leluchowie w gminie Muszyna, o północy zebrała się grupa mieszkańców i przedsiębiorców, którzy żyją z przygranicznego handlu. Protestowali oni przeciwko wprowadzonym ograniczeniom i blokowali przejazd wojskowych samochodów. Pikietujący dostali zapewnienie, że w najbliższym czasie ruch na tym przejściu zostanie przywrócony.

"Osoba, która zdecydowała o zamknięciu Leluchowa nie zdawała sobie sprawy, jak to wygląda tutaj. Ludzie żyją po obu stronach granicy, dojeżdżają do pracy, wożą dzieci do szkół i przedszkoli, tak więc to przejście musi być uruchomione dla ruchu kołowego. Po takim zapewnieniu ustąpiliśmy z naszą pikietą i pozwoliliśmy wjechać wojsku, aby rozstawili barykady" - powiedział PAP sołtys Leluchowa, Robert Mitro.

Rzeczniczka Karpackiego Oddziału SG mjr Dorota Kądziołka zapewniła PAP, że są prowadzone odpowiednie procedury, aby przedsiębiorcom ułatwić funkcjonowanie i być może przywrócić normalny ruch na tym przejściu granicznym.

"Dotarły do nas informacje o nocnych protestach mieszkańców, którym ta forma ochrony granicy nie odpowiada ponieważ są to przedsiębiorcy, którzy żyją z przygranicznego handlu. Przedstawiciele kierownictwa Karpackiego Oddziału Straży Granicznej byli na miejscu i rozmawiali z pikietującymi. Pochylamy się nad tym problemem i w chwili obecnej są prowadzone odpowiednie procedury, aby przedsiębiorcom ułatwić funkcjonowanie i być może przywrócić normalny ruch na tym przejściu" - powiedziała PAP rzeczniczka SG.

Chcący przyjechać w środę rano przez przejście graniczne w Leluchowie od strony Słowacji, nie wiedzieli, że będzie ono od północy zamknięte. Zdezorientowani Słowacy podjeżdżali pod przejście samochodami. Tuż przed granicą ustawił się sznur samochodów, a podróżni musieli pozostawić pojazdy i przekroczyć granicę pieszo. Wszystkie osoby przekraczające granicę od strony słowackiej są kontrolowane - sprawdzone są dowody osobiste lub paszporty. Od strony słowackiej pojawił się patrol tamtejszej policji, aby udrożnić przejazd.

Przejście graniczne w Leluchowie jest jednym z najbardziej uczęszczanych w tym rejonie. Odbywa się tu lokalny ruch - wiele osób ze Słowacji przyjeżdża tu zakupy, wożone są dzieci do szkół i przedszkoli oraz odbywa się ruch turystyczny.

"W naszych okolicach to najbardziej ruchliwe przejście graniczne. Informacje o zamknięciu przejścia dostaliśmy we wtorek o godz. 15. Przedsiębiorcy nic nie wiedzieli, został zakupiony towar, który się psuje, a teraz pozbawiają nas możliwości pracy. Wiele osób mieszka po słowackiej stronie, ale pracuje w Polsce, a najbliższe otwarte przejście teraz będzie 30 km dalej" - wyjaśnił sołtys Leluchowa.

Celem wprowadzenia kontroli granicznych jest przeciwdziałanie nielegalnej migracji ze szlaku bałkańskiego. Decyzja o kontrolach na granicy ze Słowacją i zamknięciu niektórych przejść dla ruchu samochodowego została wprowadzona zgodnie z procedurą w strefie Schengen na 10 dni, ale najprawdopodobniej będzie przedłużana. Na całym odcinku granicę z Słowacją można przekraczać przez 8 przejść drogowych i 3 kolejowe oraz 11 pieszych. Nie wolno przekraczać granicy również w miejscach turystycznych np. na górskich szlakach w Tatrach.