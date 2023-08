Małopolskie: Dalsze ostrzeżenia przed upałami i burzami z gradem

Na wtorek w Małopolsce synoptycy prognozują dalsze upały i burze z gradem. Lekarze przypominają, że wysokie temperatury mogą się przyczyniać do odwodnienia i przegrzania organizmu, a także do ospałości i nerwowości.

W Krakowie termometry mają wskazać 32 st. C w cieniu.

Alert przed burzami z gradem zacznie obowiązywać o godz. 17 do środy godz. 2. Burzom miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 25 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami możliwy jest grad.

Ostrzeżenia ważne są niemal dla całego województwa - burz z gradem synoptycy nie przewidują jedynie w powiatach tarnowskim, dąbrowskim i gorlickim, choć można się tu spodziewać upałów. Zaś w powiatach tatrzańskim i nowotarskim nie ma ostrzeżenia przed upałami, choć wprowadzono alerty przed burzami z gradami.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk wynosi 80 proc.

Wysokie temperatury mogą się przyczyniać do odwodnienia i przegrzania organizmu, a to z kolei podwyższa ryzyko udaru słonecznego lub cieplnego. Upały wpływają też na układ nerwowy. Mogą powodować ospałość i nerwowość.

Lekarze zalecają, aby osoby starsze i dzieci nie wychodziły z domu lub pozostawały w cieniu. Na zewnątrz należy pamiętać o ochronie głowy i pić nawet trzy litry wody dziennie.