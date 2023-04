Małopolskie: Gotowy raport nt. nieruchomości zastępczych dla mieszkańców Trzebini

Raport na temat potencjalnych nieruchomości zastępczych dla mieszkańców Trzebini jest gotowy, zostanie zaprezentowany prawdopodobnie w przyszłym tygodniu - poinformował w piątek PAP rzecznik prasowy Spółki Restrukturyzacji Kopalń Mariusz Tomalik.

"Do tego czasu nie będziemy podawać szczegółów tego dokumentu" - zaznaczył rzecznik. Raport przygotowali pracownicy SRK. Dokument powstał w razie gdyby konieczne było przesiedlenie mieszkańców najbardziej zagrożonych terenów.

W środę Państwowy Instytut Geologiczny na sztabie kryzysowym w Krakowie poinformował o prawie 500 miejscach zagrożonych powstaniem zapadlisk. 38 z tych lokalizacji znajduje się w odległości do 20 metrów od zabudowań.

W czwartek temat Trzebini i działań SRK podejmowanych tam był dyskutowany na sejmowej Komisji ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych. Na zebraniu władze SRK poinformowały, że otrzymują dotacje rządowe na działania w małopolskiej gminie.

Prezes spółki Janusz Smoliło zapowiedział, że będą mieszkania zastępcze dla mieszkańców najbardziej zagrożonych terenów, będą też odszkodowania dla osób, które utraciły groby bliskich w wyniku zapadnięcia ziemi na cmentarzu we wrześniu 2022. Do końca czerwca zostanie uruchomione odwadnianie terenu w Trzebini, co zatrzyma to podnoszące się lustro wody.

Na terenie Trzebini przez ok. 200 lat eksploatowany był węgiel kamienny. Na przełomie XX i XXI w. likwidatorzy kopalni "Siersza" zakładali, że podziemne pustki zaleje woda. Przy czym w Trzebini - jak wskazują geolodzy - występują gleby gliniaste, piaskowe, co potęguje zjawisko zapadlisk.