Małopolskie: IMGW ostrzega przed silnym mrozem w części powiatów

Ostrzeżenie o silnym mrozie w czterech powiatach woj. małopolskiego wydał w poniedziałek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Komunikat dotyczy powiatów: nowotarskiego, tatrzańskiego, nowosądeckiego i gorlickiego. W tych częściach Małopolski najniższa temperatura może wynieść od -15 do -17 st. C. Ostrzeżenie obowiązuje do wtorku do godz. 9.

Synoptycy ostrzegają też, że we wtorek w regionie mogą wystąpić marznące opady.