Małopolskie: IMGW ostrzega przed silnymi mrozami

Ostrzeżenie przed silnymi mrozami dla całej Małopolski wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W południowych powiatach alert już obowiązuje, w pozostałej części województwa będzie ważny od godz. 20 do godz. 9 w poniedziałek.

W powiatach południowych: nowosądeckim, limanowskim, tatrzańskim, nowotarskim, suskim, gdzie ostrzeżenie już obowiązuje, w dzień temperatura może spaść do minus 8 st. C., a w nocy - do minus 18 st. C., lokalnie do minus 20 st. C.

Na pozostałym obszarze województwa alert zacznie obowiązywać o godz. 20. Według synoptyków temperatura może spaść do minus 17 st. C.

Ostrzeżenie w całej Małopolsce ważne jest do godz. 9 w poniedziałek.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk wynosi 90 proc.