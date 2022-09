Małopolskie: Inwestycje w kryptowaluty okazały się oszustwem

Ofiarą oszustów padli dwaj mieszkańcy powiatu oświęcimskiego, którzy chcieli zainwestować w kryptowaluty. Stracili w sumie 58 tys. zł – podali w środę oświęcimscy policjanci, którzy przestrzegli zarazem o zachowanie rozsądku przy tego typu transakcjach.

Rzecznik komendy powiatowej w Oświęcimiu asp. szt. Małgorzata Jurecka poinformowała, że pod koniec ubiegłego tygodnia na policję zgłosił się 37-latek z gminy Zator. "Powiedział, że w wyniku oszustwa stracił 50 tys. zł. Z jego relacji wynikało, iż zadzwonił do niego mężczyzna podający się za pracownika firmy zajmującej się inwestycjami w kryptowaluty. Poprzez dużą pewność siebie oraz odpowiednie słownictwo oszust zdobył zaufanie 37-latka. Namówił go, by na swoim telefonie komórkowym zainstalował aplikację umożliwiającą śledzenie inwestycji" - zrelacjonowała Jurecka.

Pokrzywdzony wykonał wszystkie polecenia oszusta. Zainstalował aplikację, a dodatkowo - o czym nie wiedział - program umożliwiający zdalny dostęp do telefonu. "Oszust dysponując zdalnym dostępem przelał z konta pokrzywdzonego 50 tys. zł" - powiedziała rzecznik oświęcimskiej policji.

"W miniony piątek w identyczny sposób skradzione zostały oszczędności z konta 33-latka z gminy Oświęcim. Mężczyzna również uwierzył oszustowi, że osiągnie szybki zysk inwestując w kryptowalutę. Stracił 8 tys. zł" - dodała Małgorzata Jurecka.

Policjanci zaapelowali o rozsądek przy tego typu transakcjach. "Jeśli skontaktuje się osoba informująca o możliwości uzyskania szybkich i wysokich zysków dzięki inwestycji w kryptowaluty, poinformuje o konieczności instalacji aplikacji na komputerze lub w telefonie, a także zaoferuje wsparcie w inwestycjach i obsłudze aplikacji, zachowajcie zdrowy rozsądek, bo to może być oszustwo" - przestrzegła Jurecka.

Policjantka podkreśliła, że nie należy udostępniać nikomu danych do logowania w bankowości elektronicznej i mobilnej. Nie wolno udostępniać danych poufnych dotyczących posiadanych kart płatniczych. Nie należy przesyłać skanów dowodu osobistego i instalować dodatkowego oprogramowania na urządzeniach, z których następuje logowanie do bankowości internetowej.

"W przypadku otrzymania przelewu od nieznajomego nadawcy, pod żadnym pozorem nie należy przekazywać środków dalej, nawet, jeśli +doradca+ o to prosi. W ten sposób nieświadomie możemy uczestniczyć w przestępstwie" - zaznaczyła Małgorzata Jurecka.

