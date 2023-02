Małopolskie: Jednostki OSP zakupią 62 samochody dzięki dofinansowaniu z budżetu państwa

62 samochody ratowniczo-gaśnicze zakupią w tym roku jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z Małopolski dzięki dofinansowaniu przyznanemu na ten cel z budżetu państwa. Według władz regionu nowy sprzęt zwiększy poziom bezpieczeństwa w mniejszych miejscowościach.

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita podkreślił podczas piątkowego briefingu, że pośród 62 wozów ratowniczo-gaśniczych przyznanych jednostkom OSP w regionie znalazły się: 42 pojazdy średnie, 16 lekkich i cztery ciężkie. Wsparcie dla Małopolski - zaznaczył wojewoda - jest drugim pod względem liczebności pośród wszystkich województw w kraju.

Jak wskazał Kmita, w całym województwie jest ponad 40 tys. czynnych strażaków ochotników, którzy każdego dnia są gotowi nieść pomoc w nagłych zdarzeniach. "Ich potencjał, ich zaangażowanie jest niezwykle kluczowe, bo to oni często są pierwsi na miejscu zdarzania czy wypadku. Nowe wyposażenie to szansa na to, że ta pomoc będzie udzielona jeszcze szybciej i sprawniej" - podkreślił wojewoda.

Według przytoczonych przez niego danych jednostki OSP w Małopolsce dysponują łącznie prawie 2,5 tys. pojazdów. Są to wozy kupowane dzięki dotacjom z budżetu państwa oraz samorządu województwa, a także przekazywane - jako używane, ale nadal w dobrym stanie - z jednostek Państwowej Straży Pożarnej.

"Strażacy ochotnicy w Małopolsce nie tylko pozyskują nowe pojazdy, ale mają także wielkie serce - w zeszłym roku przekazali aż 12 pojazdów dla naszych przyjaciół z Ukrainy" - zaznaczył wojewoda i wskazał, że w ostatnich dniach jednostki OSP z gm. Liszki podarowały dwa wozy strażackie do Lwowa.

Wicemarszałek Małopolski Łukasz Smółka poinformował, że samorząd województwa z własnych środków co roku finansuje zakupy nowych pojazdów dla OSP. W tym roku będzie to ponad 40 samochodów ratowniczo-gaśniczych, dzięki czemu łączna pula wozów dla OSP wyniesie ponad sto.

"Warto inwestować w bezpieczeństwo (…). Przekonaliśmy się o tym rok temu, kiedy strażacy w ciągu kilku godzin stworzyli w Olkuszu tymczasowe miasteczko do przyjmowania uchodźców z Ukrainy" - mówił Smółka.

Jak przypomniał Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Piotr Filipek, w zeszłym roku strażacy ponad 46 tys. razy zwalczali zagrożenia różnego typu na terenie województwa małopolskiego. Strażacy średnio do akcji wyjeżdżali co 11 minut i 18 sekund.

"Nie możemy mówić o sprawnym ratownictwie bez nowoczesnych narzędzi - dzięki tym nowym pojazdom zwiększamy bezpieczeństwo nie tylko mieszkańców Małopolski, ale także osób które podróżują przez ten region i w nim wypoczywają" - podkreślił.