Małopolskie: KO wygrała z PiS w okręgu krakowskim różnicą 369 głosów; najlepszy wynik - M.Wassermann

KO wygrała z PiS w okręgu krakowskim, obejmującym miasto i trzy sąsiednie powiaty różnicą 369 głosów. W samej stolicy regionu, Krakowie różnica była wyraźna i wyniosła blisko 9,3 proc. na korzyść KO. Najlepszy wynik osiągnęła Małgorzata Wassermann, która zdobyła 125 786 głosów.

Według ostatecznych danych PKW po przeliczeniu głosów we wszystkich obwodowych komisji wyborczych w okręgu krakowskim (nr 13) wybory do Sejmu wygrała tam KO uzyskując 232 799 głosów, co daje jej 30,73 proc. poparcia. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość otrzymał 232 430 głosów (30,68 proc.).

Oznacza to, że Koalicja Obywatelska "odbiła" z rąk PiS okręg krakowski, obejmujący miasto Kraków oraz powiaty krakowski, miechowski i olkuski różnicą 369 głosów. W samym Krakowie wygrana KO jest wyraźna - uzyskała ona poparcie na poziomie 34,35 proc. (171 227 głosów), a PiS - 25,07 proc. (124 957 głosów).

Trzeci wynik w okręgu nr 13 zanotowała Trzecia Droga, która ma 16,86 proc. poparcia (127 693 głosów). Próg wyborczy w tym okręgu przekroczyła także Nowa Lewica z 11,04 proc. (83 633 głosów) oraz Konfederacja - 7,71 proc. (58 435 głosów).

Najlepszy wynik w okręgu, podobnie jak przed czterema laty, uzyskała Małgorzata Wassermann - 125 786 głosów, startująca z pierwszego miejsca listy PiS. Nie jest to jednak jej rekord, bo w 2019 roku zdobyła 140 692 głosów przy niższej frekwencji. Na lidera listy KO Bartłomieja Sienkiewicza zagłosowało 95 873 osoby, a "jedynka" listy Trzeciej Drogi - obecny przewodniczący Rady Miasta Krakowa Rafał Komarewicz otrzymał 44 808 głosów.

Bardzo dobry wynik uzyskała posłanka Nowej Lewicy Daria Gosek-Popiołek, która - startując z drugiego miejsca - otrzymała najlepszy wynik na liście wynoszący 39 054 głosów, zdecydowanie więcej niż lider Maciej Gdula - zagłosowało na niego 16 308 osób.

Dobre wyniki uzyskali także m.in. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk (PiS) - 45 171 głosów, posłowie KO - Jagna Marczułajtis-Walczak (35 573) i Aleksander Miszalski (29 414), a także "jedynka" Konfederacji poseł Konrad Berkowicz (36 918). Zajmujący drugie miejsce na liście Trzeciej Drogi poseł Ireneusz Raś zdobył 27 518 głosów.

Według wstępnych danych do Sejmu z okręgu krakowskiego nr 13 wejdą z listy KO: Bartłomiej Sienkiewicz, Jagna Marczułajtis-Walczak, Aleksander Miszalski, Dorota Marek i Katarzyna Matusik-Lipiec. Z listy PiS będą to: Małgorzata Wassermann, Andrzej Adamczyk, Elżbieta Duda, Jacek Osuch i Agnieszka Ścigaj, która do ostatniego momentu rywalizowała o mandat ze znajdującym się wyżej o jedno miejsce na liście Michałem Drewnickim, wiceprzewodniczącym Rady Miasta Krakowa. Ostatecznie obecna posłanka wygrała z nim różnicą 103 głosów.

Trzecia Droga z okręgu nr 13 wprowadzi do Sejmu najprawdopodobniej dwóch posłów: Rafała Komarewicza i Ireneusza Rasia. Po jednym mandacie otrzymają Lewica - dla Darii Gosek-Popiołek i Konfederacja - dla Konrada Berkowicza.

Frekwencja w wyborach w całym okręgu wyniosła rekordowe ponad 80,1 proc. W samym Krakowie było to 81,95 proc., zaś najwyższą frekwencję spośród gmin w tym okręgu odnotowano w gminie Zielonki - 84,49 proc.

W wyborach do Senatu nie było niespodzianek. Wybrani zostali dotychczasowi senatorowie. W okręgach obejmujących Kraków (nr 32 i 33) przedstawiciele KO - Jerzy Fedorowicz (151 792 głosy) i Bogdan Klich (184 334 głosy). W okręgu nr 31 obejmującym powiaty: krakowski, miechowski i olkuski - obecny wicemarszałek Senatu Marek Pęk (PiS), który uzyskał 112 571 głosów.