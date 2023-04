Małopolskie: Kolejny zator na autostradzie A4

Około 6- kilometrowy zator powstał w poniedziałek wczesnym wieczorem na autostradzie A4 w Rzezawie na jezdni w kierunku Krakowa po awarii samochodu dostawczego.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Jak przekazał dyżurny krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zepsuty pojazd dostawczy blokuje prawy pas jezdni. Ruch odbywa się lewym pasem, ale z powodu zmniejszonej przepustowości autostrady powstał tam zator o długości ok. 6 km.

Jest to kolejne utrudnienie w poniedziałek na autostradzie A4 pomiędzy Brzeskiem a Krakowem. Wcześniej w Staniątkach doszło do kolizji pięciu samochodów osobowych, przez co powstał tam zator sięgający sześciu kilometrów. To utrudnienie zostało już usunięte.