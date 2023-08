Małopolskie: Koniec utrudnień na autostradzie A4 z powodu pożaru samochodu

Zakończyły się utrudnienia na autostradzie A4 w miejscowości Kopce (Małopolskie), gdzie w czwartek rano doszło do pożaru samochodu osobowego. Ruch na jezdni w kierunku Krakowa był wstrzymany z powodu akcji gaśniczej; powstał zator o długości ok. 8 km.

Jak informował dyżurny krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), do pożaru samochodu osobowego doszło na odcinku pomiędzy węzłem autostradowym Rudno a punktem poboru opłat w Balicach. Nie było poszkodowanych. Na czas akcji gaśniczej prowadzonej przez straż pożarną ruch na tej jezdni był wstrzymany. Utworzył się zator liczący ok. 8 km długości. Utrudnienia trwały ok. 1,5 godziny.