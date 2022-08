Małopolskie: Konsultacje społeczne ws. uchwały antysmogowej wydłużone o jeden dzień

O jeden dzień, czyli do środy 24 sierpnia zostały wydłużone konsultacje społeczne ws. uchwały antysmogowej dla Małopolski - poinformowała PAP rzeczniczka urzędu marszałkowskiego Magdalena Opyd. Dotychczas mieszkańcy zgłosili ok. 1760 opinii.

Wśród dotychczasowych zgłoszeń prawie 1600 wpłynęło poprzez formularz online, ok. 160 za pośrednictwem poczty elektronicznej, ustnie - 4, do urzędów gmin - 3.

"Liczba zgłoszeń w skali całego województwa nie wydaje się duża, jednak biorąc pod uwagę zainteresowanie konsultacjami społecznymi w ogóle oraz to, że są wakacje - to jest to spora liczba" - powiedziała PAP rzeczniczka urzędu marszałkowskiego Magdalena Opyd.

W konsultacjach społecznych Małopolanie mogą się wypowiedzieć na temat propozycji wydłużenia terminu wymiany pieców bezklasowych o rok, czyli do końca 2023 r.

Zarząd województwa małopolskiego proponuje taką zmianę, ponieważ - jak uzasadniał - otrzymywał prośby w tej sprawie od mieszkańców gmin. Tłumaczyli oni, że ze względu na trudną sytuację ekonomiczną nie stać ich na wymianę pieca w terminie.

"Zarząd Województwa Małopolskiego z uwagą wsłuchuje się w coraz liczniejsze głosy samorządów, organizacji społecznych oraz mieszkańców Małopolski, wyrażających niepokój w związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie przepisów o wymianie tzw. kotłów bezklasowych" - poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Władze Krakowa oraz politycy PO, a także Polski Alarm Smogowy, są przeciwni wydłużaniu terminu. "Liberalizacja uchwały antysmogowej zwiększy napływ zanieczyszczeń do Krakowa z gmin sąsiadujących, powodując utratę osiągniętych na przestrzeni lat przez miasto, przy ogromnym zaangażowaniu mieszkańców, efektów zarówno środowiskowych, zdrowotnych, ekonomicznych, jak i wizerunkowych" - napisał prezydent Jacek Majchrowski do marszałka Witolda Kozłowskiego.

