Małopolskie: Mieczysław Majdzik oficjalnie patronem ulicy w Skawinie

Mieczysław Majdzik został patronem jednej z ulic w Skawinie (Małopolskie). Oficjalne nadanie imienia odbędzie się w poniedziałek, w 20. rocznicę śmierci działacza opozycji antykomunistycznej.

Ulica znajduje się w północnej części miasta, niedaleko granicy z Krakowem, w skawińskiej strefie gospodarczej, jest przecznicą ulicy Hałacińskiego. Mieczysław Majdzik jest jej patronem od ok. dwóch lat, jednak z powodu pandemii koronawirusa oficjalne otwarcie zostało przesunięte i połączone z 20. rocznicą śmierci działacza niepodległościowego w PRL.

Zgodnie z przedstawionym przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych planem poniedziałkowych obchodów, otwarcie nowo nazwanej ulicy nastąpi po mszy w kościele Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie. Następnie uroczystości przeniosą się przed tablicę upamiętniającą Mieczysława Majdzika, umieszczoną na ściennie bloku przy ul. Konstytucji 3 Maja 1, gdzie mieszkał.

Upamiętnienie zwieńczy w Ośrodku Gubałówka ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych oraz występ artystyczny dzieci ze Szkoły Muzycznej w Skawinie. W uroczystości udział zapowiedział szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

Mieczysław Majdzik urodził się w 1929 r., zmarł w 2002. Działacz opozycji antykomunistycznej w PRL. Syn Zygmunta Majdzika, funkcjonariusza Policji Państwowej, zamordowanego w Miednoje w 1940 r. przez NKWD i ojciec Ryszarda Majdzika, działacza opozycji antykomunistycznej. Jako nastolatek wstąpił do zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Aresztowany i torturowany przez UB, został skazany na 12 lat więzienia. Po wydarzeniach czerwca 1976 pomagał represjonowanym robotnikom Radomia. Później działał w Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Był członkiem założycielem Konfederacji Polski Niepodległej. Od 1981 uczestniczył w Marszach Szlakiem I Kompanii Kadrowej. W 1980 r. w elektrowni Skawina zakładał NSZZ Solidarność. W stanie wojennym był internowany od 13 grudnia 1981 do 23 lipca 1982 r. W 2006 r. prezydent Lech Kaczyński odznaczył pośmiertnie Mieczysława Majdzika Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, zaś w 2013 r., na ścianie bloku przy ulicy Konstytucji 3 Maja 1 w Skawinie, w którym mieszkał, odsłonięto upamiętniającą go tablicę.