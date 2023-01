Małopolskie: Nazwa Cipki znika z gminy Poronin

Osiedle Cipki we wsi Suche w gminie Poronin od 1 stycznia formalnie zniknęło z map. Chociaż nazwa przysiółka nie ma nic wspólnego z wulgaryzmem, tylko starym góralskim nazwiskiem, została usunięta na wniosek mieszkańców którym doskwierali ciekawscy turyści i internauci, którzy niejednokrotnie wyśmiewali nazwę.

Wójt gminy Poronin Anita Żegleń przyznała w rozmowie z PAP, że chociaż nazwa osiedla Cipki funkcjonowała tylko zwyczajowo, bo formalnie takiego adresu nie było, to stało się obiektem drwin, głównie za sprawą map internetowych.

"Mieszkańcy wystąpili do Urzędu Gminy z wnioskiem o usunięcie nazwy osiedla. Wcześniej ta historyczna nazwa, która wywodzi się od starego góralskiego nazwiska nikomu nie przeszkadzała, ale w ostatnim czasie za sprawą obecności tej nazwy na mapach Google, niektórzy internauci zaczęli drwić, a ciekawscy turyści przyjeżdżali chcąc odszukać tablicę z nazwą osiedla, której faktycznie nie ma i zrobić sobie zdjęcie" - wyjaśniła Żegleń.

Mieszkańcom wsi Suche zaczęła doskwierać historyczna nazwa osiedla i poczuli się niekomfortowo. Na ich wniosek władze gminy Poronin wszczęły stosowną procedurę - zwróciły się do ministra o formalne usunięcie nazwy. Nazwa Cipki została formalnie usunięta, a na to miejsce nie wprowadzono żadnej nowej nazwy, ponieważ Cipki nie stanowiły wprost osiedla czy ulicy.

"Wcześniej, przed epoką internetu, nikt na tą nazwę nie zwracał nawet uwagi, a teraz pojawił się rodzaj turystyki geograficznej. Zdarzały się niewybredne żarty, a to nie spodobało się naszym mieszkańcom" - doprecyzowała wójt Poronina.

Formalne wykreślenie nazwy osiedla Cipki z oficjalnego rejestru nie spowodowała jednak zniknięcia tej nazwy od 1 stycznia z map Google, dlatego władze gminy Poronin zapowiadają wystąpienie do firmy o usunięcie tej nazwy z map internetowych. W Wikipedii natomiast wyjaśniono: "Cipki - do 31 grudnia 2022 część wsi Suche w Polsce, położona w województwie małopolskim, w powiecie tatrzańskim, w gminie Poronin, w odległości 6 km od Zakopanego. Leżała na wysokości 769 m n.p.m, przy ujściu Porońca i Suchego Potoku do Białego Dunajca".

Nazwy wielu podhalańskich osiedli wywodzą się od nazwisk ich dawnych właścicieli np. Galicówka od Galicy, Karpielówka od Karpiela czy Stachonie od Stachonia.