Małopolskie: Niepołomickie Błonia, nowy teren rekreacyjny – otwarty dla mieszkańców

Zakończyła się budowa Niepołomickich Błoń, czyli 6-hektarowego terenu rekreacyjnego między zamkiem królewskim w Niepołomicach a drogą krajową nr 75. Uroczyste otwarcie obiektu odbyło się w niedzielę z udziałem mieszkańców tego miasta i gości.

Jak poinformował w niedzielę burmistrz miasta Roman Ptak, Niepołomickie Błonia to 6-hektarowy teren spacerowo-rekreacyjny. Został on zaprojektowany tak, by główną rolę grała w nim natura. Realizacja zadania kosztowała 9,8 mln zł, z czego unijne dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynosi 6,5 mln zł.

W związku z otwarciem, na mieszkańców czekało wiele atrakcji przygotowanych przez lokalne instytucje, firmy i stowarzyszenia. Wśród nich są m.in. Małopolskie Centrum Dźwięku i Słowa, Centrum Kultury w Niepołomicach, Muzeum Niepołomickie, Biblioteka Publiczna oraz Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne. Wieczór zakończy koncert zespołu Limboski Trio.

Niepołomickie Błonia, czyli miejsce do rekreacji i wypoczynku, powstały dzięki rewitalizacji terenu w sąsiedztwie zamku królewskiego. Urządzono tam przestrzeń spacerową dla mieszkańców i turystów, która jednocześnie nawiązuje charakterem do terenów dawnego zakola Wisły.

"Całe sześć hektarów zaprojektowane jest tak, by to właśnie natura grała tu główną rolę" - wskazał niepołomicki magistrat. Wykonano nasadzenia nowych krzewów i drzew, wytyczono alejki i ścieżkę edukacyjną, ustawiono dodatkową małą architekturę: pergole, placu zabaw, stojaki na rowery, ławki. Zadbano o budki dla ptaków i hotele dla owadów, a także zdroje wodne oraz ogrody deszczowe, gdzie woda będzie oczyszczana przez specjalną roślinność. Urządzono pierwszy w gminie psi wybieg.

Nowy miejski park został podzielony na cztery rejony: tzw. małe błonia po stronie północnej, otwartą część centralną (tzw. strefa ciszy), obszar rekreacji (po stronie południowo-wschodniej) oraz strefę przy zamku. Cały teren oświetlono oraz zaopatrzono w monitoring.