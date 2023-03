Małopolskie: Nowy pomnik przyrody w Wiśnicko-Lipnickim Parku Krajobrazowym

Nowy pomnik przyrody - „Skałki w Muchówce” został ustanowiony w Wiśnicko-Lipnickim Parku Krajobrazowym (Małopolskie). Obejmuje on cztery skałki w kształcie ambon skalnych o wysokości dochodzącej do 8 m, znajdujące się w miejscowości w Muchówka w gm. Nowy Wiśnicz.

Jak poinformował Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, w zeszłym roku instytucja ta przygotowała dokumentację oraz wniosek o objęcie tą formą ochrony przyrody skałek w Muchówce. Pod koniec lutego br. rada miasta Nowy Wiśnicz w uchwale przychyliła się do tego wniosku.

Według informacji przekazanych przez ZPKW, obiekt położony jest w miejscowości w Muchówka w gminie Nowy Wiśnicz i składa się z czterech skałek w postaci dużych, przywierzchowinowych ambon skalnych o wysokości dochodzącej do 8 m (pierwsza skała - najbardziej wysunięta na wschód jest oddalona od pozostałych trzech o ok. 90 m). Tworzą je piaskowce należące do warstw istebniańskich.

"Ich cechą charakterystyczną jest ciekawa mikrorzeźba oraz duża ilość struktur sedymentacyjnych. Wokół skałek rosną liczne okazy buka pospolitego, sosny zwyczajnej oraz pojedyncze okazy jodły pospolitej" - wskazano.

Wiśnicko-Lipnicki Park Krajobrazowy jest jednym z najbogatszych pod względem kulturowym parków w Małopolsce. Obejmuje swym zasięgiem obszar o powierzchni ponad 14,2 tys. ha - głównie teren Pogórza Wiśnickiego, a w niewielkiej części, na południu, także wzgórza Beskidu Wyspowego. Granice Parku poprowadzone są po granicach administracyjnych dwóch gmin: Nowego Wiśnicza i Lipnicy Murowanej, dlatego nazwa Parku związana jest z tymi dwoma miejscowościami. Dużej liczbie zabytków towarzyszą również liczne, cenne elementy przyrody ożywionej i nieożywionej.