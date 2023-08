Małopolskie: Od piątku do niedzieli prognozowane upały; IMGW ostrzega

Do 33 stopni mogą wskazać w piątek, sobotę i niedzielę termometry w większości powiatów w Małopolsce - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia przed upałami obowiązuje od piątku, od godz. 13.00, do niedzieli, do godz. 20.00 w całym województwie z wyjątkiem powiatów: olkuskiego, chrzanowskiego, oświęcimskiego i tatrzańskiego. Według prognoz maksymalna temperatura w dzień wyniesie od 30 do 33 stopni, nocą termometry wskażą minimum od 17 do 19, a miejscami ok. 20 stopni.