Małopolskie: Ostrzeżenie dla całego regionu przed marznącymi opadami

Od poniedziałkowego wieczoru do rana we wtorek w całym województwie małopolskim mogą wystąpić marznące opady powodujące gołoledź na drogach i chodnikach - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dla całego regionu wydano ostrzeżenie pierwszego stopnia.

Według prognozy IMGW na terenie centralnych i północnych powiatów Małopolski od godz. 22 w poniedziałek do godz. 7 we wtorek, a w powiatach południowych - od od godz. 19 do godz. 8 w piątek mogą wystąpić słabe opady marznącej mżawki powodujące gołoledź. Prawdopodobieństwo pojawienie się tego zjawiska określono na 70 proc.