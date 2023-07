Małopolskie: Ostrzeżenie IMGW przed burzami z gradem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w sobotę ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla wszystkich powiatów województwa małopolskiego.

Zgodnie z komunikatem IMGW, ostrzeżenie obowiązuje w sobotę od godz. 12 do godz. 22. W tym czasie prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienie tych zjawisk określono na 80 proc.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.