Małopolskie: Ostrzeżenie meteorologiczne przed silnym mrozem dla całego województwa

Ostrzeżenie meteorologiczne przed silnym mrozem obowiązuje już w całej Małopolsce. W nocy temperatury mogą spaść do kilkunastu stopni poniżej zera, a w południowych powiatach lokalnie do -20 st. – wynika z informacji Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Według danych synoptyków, w nocy z soboty na niedzielę temperatura w powiatach nowosądeckim i gorlickim spadła lokalnie do -20 st. C. W niedzielę w ciągu dnia w tych regionach prognozowany jest mróz do -6 st. C. Kilkustopniowy mróz będzie utrzymywał się też w pozostałych częściach województwa. Na Podhalu temperatura może spaść do -9 st.

Ostrzeżenie meteorologiczne przed silnymi mrozami obowiązuje do poniedziałku rana na terenie całej Małopolski, gdzie w nocy prognozowane są kilkunastostopniowe mrozy, a w południowych powiatach lokalnie -20 stopni.

Prawdopodobieństwo wystąpienia przewidywanych zjawisk wynosi od 80 do 85 proc.

Według informacji GDDKiA, drogi są przejezdne, ale zaapelowano o ostrożność.