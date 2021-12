Małopolskie: Ostrzeżenie przed silnym mrozem na południu województwa

W nocy z soboty na niedzielę i z niedzieli na poniedziałek temperatura na południu Małopolski może spaść do -20 st. C. IMGW wydał ostrzeżenie przed silnym mrozem. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 85 proc.

W sobotę po południu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie wydał ostrzeżenie o silnym mrozie, który w nocy może sięgać od -18 st. C do -16 st. C, a lokalnie nawet -20 st. C. Prognozowana temperatura maksymalna w dzień to od -9 st. C do -6 st. C. Przewiduje się też wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 15 km/h.

Ostrzeżenie obowiązuje na południu Małopolski w powiatach: tatrzańskim, nowotarskim, nowosądeckim, limanowskim, gorlickim, suskim, od godz. 21.30 w sobotę do godz. 9 w poniedziałek.

Prawdopodobieństwo wystąpienia przewidywanych temperatur to 85 proc.

Silny mróz, od -15 do -12 st. C, a lokalnie do -16 st. C, IMGW prognozuje także na północy i wschodzie Małopolski, w powiatach: miechowskim, tarnowskim, dąbrowskim i proszowickim. Tu ostrzeżenie o 85-procentowym prawdopodobieństwie wystąpienia zjawiska także obowiązuje od soboty wieczorem do poniedziałku rana.