Małopolskie: Pedofil poszukiwany ENA przez irlandzki sąd zatrzymany na zakopiance

W najbliższym czasie nastąpi ekstradycja 37-latka, poszukiwanego Europejskim Nakazem Aresztowania przez irlandzki wymiar sprawiedliwości, za seksualne wykorzystanie dziecka. Mężczyzna został zatrzymany na zakopiance, w Głogoczowie (Małopolskie), podczas kontroli ruchu drogowego.

Informacje o tym przekazała we wtorek małopolska policja.

37-letniego pedofila poszukiwanego ENA przez irlandzki sąd zatrzymał patrol Inspekcji Transportu Drogowego w Głogoczowie (powiat myślenicki), na dk 7 - popularnej zakopiance, 6 stycznia. Mężczyzna kierował samochodem osobowym na holenderskich numerach rejestracyjnych, przekroczył dozwoloną prędkość o 22 km/h.

Zgodnie z relacjami funkcjonariuszy, podczas kontroli 37-latek był zdenerwowany, a w trakcie sprawdzania jego danych w systemie teleinformatycznym policji okazało się, że jest poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania przez irlandzki wymiar sprawiedliwości.

Nakaz aresztowania został wydany do sprawy, w której 37-latek jest podejrzany o seksualne wykorzystanie dziecka. Mężczyzna został przez policjantów zatrzymany i doprowadzony do prokuratury, a następnie do sądu, który zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci siedmiodniowego aresztu. "W najbliższym czasie nastąpi jego ekstradycja i przekazanie w ręce irlandzkich władz" - powiedziała PAP oficer prasowy komendy powiatowej policji w Krakowie Justyna Fil.

37-latek pochodzi z Małopolski. Przez ostatnie kilka lat ukrywał się w Holandii. Do Polski przyjechał na przełomie roku w celach prywatnych.