Małopolskie: Pijany Gruzin wjechał autem w grupkę przed klubem; trzy osoby niegroźnie ranne

26-letni pijany Gruzin w sobotę późnym wieczorem wjechał samochodem w grupkę osób znajdujących się przed klubem w Chrzanowie (Małopolskie). Niegroźnie ranne zostały trzy osoby. Według policji, zajście dotyczyło sprzeczki o kobietę.

Jak poinformowała PAP w niedzielę Anna Zbroja z zespołu prasowego małopolskiej policji, zgłoszenie o zajściu przed jednym z klubów w Chrzanowie wpłynęło w sobotę około godz. 23. Informowano o możliwej bójce z udziałem grupki osób.

Według relacji policjantki, kiedy funkcjonariusze dotarli na zajścia okazało się, że jeden z jego uczestników - 26-letni Gruzin wsiadał do samochodu i wjechał w grupę osób znajdujących się przed klubem. Po tym zdarzeniu mężczyzna zaczął uciekać, ale szybko został ujęty przez interweniujących policjantów. Zatrzymali oni także trzech innych Gruzinów uczestniczących w tym incydencie.

W zdarzeniu poszkodowane zostały trzy osoby - Polacy: dwie kobiety i mężczyzna, którzy z obrażeniami nie zagrażającymi życiu i zdrowiu zostali przewiezieni do szpitala. Do szpitala trafił też zatrzymany kierowca samochodu. Okazało się, że był pijany - miał ok. 2 promile alkoholu we krwi.

"Z ustaleń na tę chwilę wynika, że zdarzenie miało raczej charakter towarzyski - chodziło o konflikt o kobietę. Ustalamy przebieg tego zajścia, świadków i ewentualne inne osoby poszkodowane" - wskazała Zbroja.

Policjanci wstępnie wykluczyli wątek porachunków na tle kibicowskim czy etnicznym.

Według policji na miejscu bójki nie zabezpieczono żadnych niebezpiecznych narzędzi, ale takie mogły być użyte, na co wskazują obrażenia jednego z poszkodowanych.