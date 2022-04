Małopolskie: Po śmiertelnym wypadku na DK75 w Muszynce wprowadzono ruch wahadłowy

Na drodze krajowej nr 75 w Muszynce, gdzie w sobotę rano samochód osobowy uderzył w drzewo, wprowadzono ruch wahadłowy – poinformowała GDDKiA. W wypadku zginęła jedna osoba, a trzy zostały ranne.

Do wypadku doszło około godz. 8.20 na odcinku drogi relacji Nowy Sącz - granica państwa. Trasa była całkowicie zablokowana. Po godzinie 12.00 Wprowadzono ruch wahadłowy. Utrudnienia mają potrwać do ok. 13.30.